Bản tin Hình sự: Áo đỏ trong ba lô bé trai trường Gateway đã tử vong là của ai?

Liên quan vụ bé Lê Hoàng Long (6 tuổi), học sinh trường Gateway tử vong, trao đổi với Tiền Phong, ông Đinh Minh Tảo – Viện trưởng KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiết lộ, thời điểm phát hiện cháu Long mặc áo màu xám trắng, không phải chiếc áo màu đỏ như buổi sáng rời nhà đến trường. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện áo đỏ đồng phục của bé Long ở trong ba lô, rất ẩm ướt và nhiều mồ hôi nhưng chưa thể khẳng định chiếc áo này có phải của bé Long không. Vật chứng này đã được gửi đi giám định AND (xem chi tiết).

Ngày 28/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm các bị cáo Hoàng La Dương, Mạc Văn Huy, Lý Anh Tú (cùng SN 2001, ở huyện Bắc Quang, Hà Giang) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Theo án sơ thẩm, tháng 12/2017, Huy mời các bạn học cùng lớp về nhà ăn cơm và chặn đường, ép cháu Hà (SN 2002, là nữ sinh cùng trường) về nhà mình. Khoảng 21h30, Hà đòi về nhưng bị La Anh Tú (SN 2002) và Hoàng La Dương chở đến một căn nhà vắng. Tại đây, Dương yêu cầu Hà cho quan hệ tình dục nếu không sẽ bị giữ lại. Sợ hãi, Hà phải kích dục cho nhóm này (xem chi tiết).

Khoảng 21h40 ngày 26/8, trên QL1A (đoạn qua Cầu Máng, thuộc xã Cẩm Quang) khi chiếc ô tô đi qua Cầu Máng va chạm với chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1976) khiến ba người trên xe máy ngã xuống đường bất tỉnh. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế lái xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Chiều 28/8, trao đổi với PV Tiền phong, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đang điều tra truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn bỏ trốn (xem chi tiết).

Chập tối 27/8, ông Hoàng Văn Nhật (SN 1945, trú bản Chảnh, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) thấy con trai về nhà trong tình trạng ngà ngà say nên lớn tiếng khuyên nhủ. Tuy nhiên do đang có hơi men, Hoàng Văn Nấu (SN 1984) bất ngờ rút dao chém tới tất vào người cha mình, khiến ông Nhật tử vong tại chỗ. Giận dữ về hành vi man rợ của con em mình, một số thành viên trong gia đình đã vây đánh nghịch tử này khiến Nấu trọng thương phải nhập viện cấp cứu (xem chi tiết).

Ngày 27/8, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Cao Đức Trường (31 tuổi, làm nghề tài xế taxi, trú thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trường bị cáo buộc đã dùng taxi của mình chở nạn nhân bị tai nạn ra bãi biển rồi hiếp dâm nhưng chưa thành. Được biết, bị can Trường đã lập gia đình và vợ Trường đang nuôi con nhỏ (xem chi tiết).

Tối 27/8, Đoàn 2, Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP.HCM cùng trinh sát Đội 6 (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) ập vào tiệm spa Evagarden trên đường Phạm Thái Bường (phường Tân Phong, quận 7). Tại phòng phục vụ, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Một nữ nhân viên đang kích dục cho khách. Quản lý của spa khai rằng tiệm chỉ thu tiền vé của khách vào thư giãn, còn lại không biết việc tiếp viên bán dâm cho khách (xem chi tiết).

Cơ quan công an quận Long Biên (Hà Nội) áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, trú Thạch Bàn, Long Biên) sau khi người này có hành vi nhắn tin đe dọa gia đình người vợ. Trươc đó, chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992) - vợ Vinh muốn di chuyển chiếc tivi trong phòng khách sang phòng ngủ để con trai lớn xem nhưng người đàn ông này không đồng ý. Hai người xảy ra mâu thuẫn, chị L. bị Vinh chửi mắng và lao tới tát, đấm đá liên tiếp và mặt và người khiến nạn nhân nhiều lần ngã xuống đất khi đang bế đứa con 2 tháng tuổi (xem chi tiết).

Ngày 28/8, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị nhận được đơn của chị Trần Thị T. A. (SN 2003, trú tại Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang) tố cáo Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi Vu khống. T.A. là nạn nhân trong vụ Nguyễn Thanh Trung dựng chuyện con gái bị xâm hại tình dục (xem chi tiết).



