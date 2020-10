Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 4 cô gái bán dâm 10 triệu đồng trong khách sạn

. Công an phường Đông Hải 1 (quận Hải An, TP Hải Phòng) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi đi ăn nhậu và thỏa thuận với khách,. "Má mì" Lan khai, nhận của khách 2,5 triệu đồng/người nhưng chỉ chia cho mỗi "đào" 1 triệu đồng còn lại "bỏ túi" số tiền chênh lệch.Bực tức vì nam thanh niên vào nhầm phòng karaoke tại xã Bà Điểm, Trần Ngọc Tuấn (36 tuổi) và nhóm bạn lấy hung khí hỗn chiến rồi lái ôtô bỏ chạy. Thấy tổ cán bộ công an đang đi xe máy tới hiện trường, tưởng nhóm "đối thủ",. Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) tạm giữ hình sự Tuấn cùng một số đối tượng để điều tra, xử lý.Những người này bị phát hiện dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để vào ngành, sử dụng ma túy.Bị truy đuổi vì đèo theo nhiều xác chó lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ,. Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TPHCM) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người này đi cấp cứu và xác minh làm rõ vụ việc.Công an quận 3 (TP HCM) vừa. Cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ gần 20 xe máy cùng nhiều tang vật khác.Do vay hơn 23,7 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả,nhưng bất thành. Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã ra cáo trạng truy tố Đỗ Văn Minh 4 tội danh.Phát hiện có mùi hôi thối bất thường, chủ căn nhà trọ trên đường Phan Đăng Lưu mở cửa kiểm tra, phát hiệnCông an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thu Giang (SN 1988, ở TP Hải Dương, làm nghề giáo viên tiểu học) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Bước đầu

Sơn Ngân