Bản tin Hình sự: Chồng đâm chết vợ vì bị mắng

Theo truy tố, vợ chồng Lê Thị Kim Oanh và Nguyễn Công Nam (SN 1982, ở Ba Vì, Hà Nội) kết hôn từ lâu, có với nhau 2 người con. Tuy nhiên, do Nam thường xuyên uống rượu say nên 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, hay cãi chửi nhau. Trưa 12/2, chị Oanh đi làm về, thấy chồng đắp chăn ngủ bèn mắng: “Đồ khốn nạn, suốt ngày nhậu nhẹt”. Nam thức dậy liền bị vợ lấy máy sấy tóc ném vào đầu nên tức giận, tát chị Oanh. Không dừng lại, người vợ vẫn cằn nhằn việc chồng uống rượu khiến Nam bực tức, lấy dao gọt hoa quả đuổi theo. Quá trình giằng co, Nam đâm một nhát trúng bụng vợ khiến nạn nhân gục xuống (xem chi tiết).

Sau khi được cơ quan công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) và người thân vận động, khoảng 12h trưa nay (1/8) đối tượng Bùi Văn Tiển (SN 1979 trú xóm Nhòn, thôn Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ) - nghi can sát hại vợ rồi bỏ trốn lên núi hơn 9 ngày vừa qua đã xuống núi - cách hiện trường vụ án khoảng 2km để đầu thú. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h ngày 22/7, Bùi Văn Tiển xảy ra mâu thuẫn với vợ là Phạm Thị H. (SN 1983, trú cùng thôn). Lúc này, Tiển dùng điếu cày và dao ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi gây án nghi phạm Tiển đã bỏ trốn khỏi hiện trường mang theo hung khí là con dao (xem chi tiết).

Khi ra thăm vườn rau, ông L.V.H (trú tại tổ Thái Phát, Phường 12, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) hoảng hốt phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trong hồ nước dùng để tưới rau của gia đình mình. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hai người chết trong tư thế ôm nhau, có quấn dây điện quanh mình và sợi dây này nối với phích cắm điện trên bờ. Danh tính của đôi nam nữ là Nguyễn Văn Hào (19 tuổi) và Quách Thị Hồng Chuyên (17 tuổi, cùng quê huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Hào đang làm thuê cho gia đình ông L.V.H (xem chi tiết).

Thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng tưới xăng, phóng hỏa đốt nhà một người dân trên địa bàn phường Quán Bàu (TP Vinh) khiến 5 người bị bỏng phải nhập viện. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong phòng có 5 người gồm chị Nguyễn Thị T , Nguyễn Thị M.A và Nguyễn Thị Q.A (2 con của chị T.), bà Nguyễn Thị B. (SN 1960, cô ruột chị T) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1979, con bà B). Đối tượng được xác định là Bùi Sỹ Công (SN 1983, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh). Tại CQĐT, Công khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với chị T., không kiềm chế được bản thân nên đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội (xem chi tiết).

Theo Công an TP Vinh, (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Đính (SN 1968, trú tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Sau thời gian dài đấu tranh, đối tượng khai nhận, từ tháng 8/2018, trong một lần khống chế thực hiện hành vi xâm hại với cháu N.T.A., Trần Văn Đính đã đe dọa nạn nhân không được kể lại sự việc cho ai biết và tiếp tục khống chế, quan hệ tình dục với nạn nhân. Hiện, Công an TP Vinh đang hoàn tất các thủ tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật (xem chi tiết).

Thấy một phụ nữ đi đường đeo nhiều trang sức, Phát và Đạt được cho là chạy xe áp sát giật dây chuyền rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, người dân và công an xã truy đuổi. Khi chạy được khoảng 10km, đến khu vực bên đò sông Vàm Cỏ thuộc xã Nhựt Ninh (tỉnh Long An) thì hai đối tượng cùng đường không thể chạy tiếp. Lúc này, Phát bị người dân lao vào bắt giữ còn Đạt nhảy xuống sông hòng tẩu thoát. Người dân và công an điều khiển phà ra sông, quăng phao và dây để cứu nam thanh niên này. Một cảnh sát giao thông bơi ra sông để cứu nhưng nam Đạt đã chìm sâu xuống nước rồi bị cuốn trôi (xem chi tiết).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) đã lập hồ sơ điều tra đối với Lê Văn Út (35 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công) về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó Út cầm dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Út (40 tuổi) bị thương rồi cùng gia đình đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu. Trong thời gian cảnh sát điều tra, Út được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Chiều 30/7, Út bất ngờ cầm kéo gây thương tích cho cháu ruột 12 tháng tuổi. Gây án xong, Út tự đâm nhiều nhát vào bụng. Gia đình phát hiện, đưa người đàn ông này đến bệnh viện cấp cứu. Cháu bé sau đó được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Theo bệnh viện, Út có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Lương khai nhận, 3 vụ cháy rừng trên địa bàn xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An)là do y gây ra. Theo lời khai, để trả thù việc Công an xã Thượng Sơn bắt giữ mình và chuyển lên công an huyện nên ngày 11/7/2019, Lương đã đốt khu vực rừng thông do UBND xã Thượng Sơn quản lý. Còn vụ đốt rừng vào ngày 28/6/2019, là do Lương trả thù ông Nguyễn Tất Anh (chủ rừng trồng keo), vì trước đó ông Anh đã chặt đứt dây thừng con trâu của gia đình Lương khi đi vào rừng của ông Anh. Còn vụ đốt rừng xảy ra vào ngày 13/7/2019, Nguyễn Văn Lương khai nhận là đốt để “chơi cho vui” (xem chi tiết).



Lộc Liên

Tổng hợp