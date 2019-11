Bản tin Hình sự: Gã giang hồ xả đạn bắn cảnh sát khi bị vây bắt

Bị Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vây vì nghi ngờ chứa xe trộm cắp trong nhà,. Đối tượng này tiếp tục nổ súng vào cảnh sát trên đường tháo chạy. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Khánh về tội "Chống người thi hành công vụ".Xảy ra va chạm giao thông trên đường đi uống rượu về,. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.Đang ở nhà người quen tại Đồng Nai, Nguyễn Văn Th. (32 tuổi, quê Đăk Nông) đi xe khách đến Bình Phước rồi... "mất tích".tại xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú, TP. Đồng Xoài), phần đầu cách đó khoảng 50 mét, một phần xương quai hàm cách đó hơn 200 mét.Thấy bạn than thở việc vợ cũ đứng nói chuyện với người đàn ông khác, Dương Văn Liền (36 tuổi) cùng Võ Trọng Nhân (22 tuổi) và Nguyễn Hoàng Song Vinh (18 tuổi). Công an huyện Châu Thành (Long An) đang tạm giữ cả 3 nghi phạm để điều tra vụ án.Liên quan vụ, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) xác minh có một thầy dạy võ khác có liên quan. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để xử lý vụ việc.Bất ngờ kiểm tra hành chính 2 căn biệt thự cho thuê ở xã Ngọc Thanh, Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc); thu giữ một số tinh thể dạng đá và các tang vật liên quan. Qua kiểm tra, 26 "nam thanh nữ tú" trên đều dương tính với chất ma túy.Sau khi nhận được thông tin Vũ Hữu C. (SN 1995) trèo ra ngoài lan can cầu Hoàng Văn Thụ định tự tử,. Trong lúc giằng co, Thượng úy Anh bị thương tích tại vùng mặt.Vượt xe khác không đảm bảo an toàn,trên địa bàn phường Thái Học, TP Chí Linh (Hải Dương). 2 nạn nhân là học sinh lớp 10, trường PTTH Trần Phú, TP Chí Linh.

Sơn Ngân