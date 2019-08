Bản tin Hình sự: Nữ đại úy công an mắng chửi nhân viên sân bay kêu bị oan

Quảng cáo

Liên quan tới clip nữ đại úy gây rối ở Sân bay Tân Sơn Nhất gây xôn xao dư luận vừa qua, trong sáng 23/8, tại Đội CSGT-TT Công an quận Đống Đa, đại úy Lê Thị Hiền cho biết, mình bị oan, bị hiểu sai sự thật và video clip không thể hiện từ đầu buổi check-in vé dẫn đến bức xúc sau đó. Video này đã bị cắt ghép, chỉnh sửa. "Mọi người không biết nhân viên hàng không đã chửi mẹ con em. Sự việc diễn ra 10 ngày, xong rồi, bỗng video lại xuất hiện như thế. Tôi mong muốn sự việc được làm sáng. Tôi đồng ý quan điểm sai đến đâu thì xử lý đến đó. Tuy nhiên, tại sao các bạn đã photoshop để lăng mạ sỉ nhục tôi", đại úy bức xúc nói (xem chi tiết).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đối tượng Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh) dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, và cho biết CQĐT sẽ khởi tố bị can, mở rộng điều tra, xem xét nhiều người liên quan. Thiếu tướng cũng cho biết, kết quả giám định cháu T. giãn màng trinh một cách tự nhiên, không có tác động từ ngoài vào. Còn vết thương tại ở hậu môn của cháu T. là do Trung chăm sóc con gái không được chu đáo nên để cháu bị viêm nhiễm (xem chi tiết).

Trưa nay (23/8), sau nửa ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của TAND quận 4 (TPHCM) do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó Chánh án TAND quận 4) làm chủ tọa đã kết thúc với bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng) 18 tháng tù, về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”. Trước đó, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Linh (xem chi tiết).

Ngày 22/8, VKSND tỉnh Hà Giang đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Tòa án cùng cấp cho biết thêm, sẽ thông báo công khai lịch xét xử vụ án sau khi nhận được hồ sơ. Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã có báo cáo đề xuất số 52 ngày 12/8 gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý 210 bố, mẹ của 107 thí sinh được nâng điểm theo quy định hiện hành (xem chi tiết).

Chiều tối hôm qua (22/8), công an quận Phú Nhuận, TPHCM đã ập vào kiểm tra đột xuất cơ sở massage Nga My nằm trên đường Trường Sa. Tại đây, công an phát hiện tại 2 phòng VIP ở lầu 3 có 2 nhân viên nữ đang thực hiện massage kích dục cho khách. Làm việc với công an, quản lý cơ sở này thừa nhận cung cấp dịch vụ massage kích dục cho khách nam với nhiều giá vé khác nhau. Trong đó, giá vé thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất là vé ‘Vua Đặc Biệt’ với giá 5.000.000 đồng/vé (xem chi tiết).

Liên quan vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong xảy ra 16 ngày trước, sáng 22/8 bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964), người phụ trách đưa đón học sinh đã có buổi làm việc trực tiếp với luật sư Nguyễn Thanh Sơn - Văn phòng luật sư Thanh Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Theo bà Quy, tại cơ quan công an, bà được cán bộ cho xem lại clip từ camera giám sát ở cổng phụ trường. “Video tôi được xem không thấy cháu Long. Tuy nhiên, video này ngắn và chỉ chiếu tới thời điểm 12 cháu xuống xe trước cổng trường. Video này cũng không thể hiện đầy đủ hết diễn biến sau khi các học sinh xuống xe vào bên trong” bà Quy nói (xem chi tiết).

Theo Thượng tá Trần Văn Vang, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên, sau khi nhận Công văn số 3166 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc từ chối kiểm định đối với ba xe khách 27B-004.16; 27B-003.87 và 27B-004.52 của Công ty TNHH Long Giang (tỉnh Điện Biên) phát hiện có hành vi làm giả số khung, số máy, Phòng CSGT Điện Biên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên về sự việc. Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh, thu hồi những giấy tờ đăng ký ba xe khách của Công ty Long Giang để phục vụ điều tra (xem chi tiết).

Liên quan đến đại uý Lê Thị Hiền - cán bộ Đội CSGT trật tự Công an quận Đống Đa, Hà Nội có hành vi chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 22/8 Công an quận Đống Đa đã có văn bản gửi Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị đình chỉ 30 ngày đối với bà Hiền để kiểm điểm, xác minh làm rõ. Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền là không thể chấp nhận được (xem chi tiết).



