Bản tin Hình sự: Tin mới vụ Việt kiều bị tạt axit, bỏng 80% cơ thể

Được cho do mâu thuẫn kinh tế, ông Đ.N.A (SN 1964, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) khai đã sát hại vợ mình là bà Đ.T.H (SN 1960, trú thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) ngay tại nhà nghỉ do bà này làm chủ.. Công an Hà Nội đang điều tra vụ việc.

TAND Hà Nội ngoài kháng cáo của ông Bùi Văn Thành (60 tuổi, cựu trung tướng, nguyên thứ trưởng Bộ Công an) còn nhận được kháng cáo của ông Trần Việt Tân (64 tuổi, cựu thượng tướng, nguyên thứ trưởng Bộ Công an). Trong đơn,

Do ghen tuông,. Sau khi gây án, nghi can lên facebook "than" nhớ vợ và gọi điện nhờ bạn tới tới đưa vợ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt Nam để điều tra, xử lý.