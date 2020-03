Bản tin Hình sự: Vì sao nguyên Phó tư lệnh doanh nghiệp quân đội bị bắt?

VKSND TP HCM đã trả hồ sơ cho Công an TP HCM để. Theo đó, cảnh sát cần xác định ông Tùng và ông Nam phạm tội "Xâm phạm chỗ ở người khác", "Bắt giữ người trái pháp luật" hay "Hủy hoại tài sản".Được xác định do mâu thuẫn tình cảm,. Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đang điều tra vụ án.Thấy người yêu cũ của vợ nhắn tin "rủ rê",. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam Phương để điều ta về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.Phát hiện cảnh sát ập vào khách sạn Đông Phương (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn),. Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang tạm giữ Bùi Văn Thiện để điều tra.Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng đã tống đạt quyết địnhliên quan đến những sai phạm của ông Sang khi còn giữ chức Giám đốc Công ty 75. Theo đó, nhà riêng ông này (tại TP Pleiku, Gia Lai) đã bị khám xét để thu thập các tài liệu liên quan.Thấy đại úy Đặng Văn Hiến-chỉ huy tổ tuần tra CSGT Công an TP Bắc Kạn ra hiệu lệnh dừng do xe chạy quá tốc độ,. Công an TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) tạm giữ hình sự Triệu Văn Huynh để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.Công an Hà Nội cùng đơn vị nghiệp vụ bao vây,. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Vàng A Lồng (31 tuổi, trú Điện Biên) và Mông Văn Hợp (52 tuổi, quê Cao Bằng) liên quan vụ án.Sau khi. Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Thạch Ngọc Sang để điều tra về hành vi hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sơn Ngân