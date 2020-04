Cho khách mở 'tiệc ma túy', chủ quán bị tước giấy phép kinh doanh

Quảng cáo

Ngày 8/4, Văn phòng UBND TP. Tam Kỳ cho biết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hồng Quang vừa có quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh, và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán Karaoke Big Big World.

Theo đó, thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke số 20 do Sở VH TT & DL Quảng Nam cấp ngày 5/2/2015 cho ông Ngô Tấn Dũng tại cơ sở Karaoke Bib Big Worl (đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ), do vi phạm điểm d, Điều 16 Nghị định 54/2019/ NĐ – CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và sai phạm nghiêm trọng trong chấp hành Nghị định 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19.

Ngành chức năng cũng tiến hành phạt hành chính tổng cộng 17,5 triệu đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh này do “Không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng” và vi phạm về “hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 4/4, lực lượng Công an TP. Tam Kỳ kiểm tra quán karaoke Big Big World, (thuộc phường An Sơn, TP Tam Kỳ) do ông Ngô Tấn Dũng (50 tuổi, trú phường An Sơn) làm chủ, đang hoạt động.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 11 người (trong đó 8 nam và 3 nữ) ở trong hai phòng hát lắc lư, nhảy múa theo tiếng nhạc. Qua kiểm tra nhanh, có 10 đối tượng dương tính chất ma túy.

Hoài Văn