Lý lịch bất hảo và tài 'nổ' không kém giang hồ mạng của Cường 'Dụ'

Công an Thái Bình gồm hàng trăm chiến sỹ của các lực lượng CSHS, cảnh sát 113, CSGT Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Công an thành phố Thái Bình vừa tiến hành bao vây văn phòng, khám xét, bắt giữ Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường (công ty Phúc Cường), một đại ca trong giới giang hồ Thái Bình.