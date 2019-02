Nhiều 'lão tướng' của Bộ Công an vào cuộc vụ nữ sinh Điện Biên bị giết

CẢNH SÁT BƠ PHỜ THEO DIỄN TIẾN VỤ ÁN



Vụ án sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên (SN 1997 ở Đội 5, xã Thanh Hưng) là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên - một nơi từng nhiều năm không xảy ra trọng án.

Ngay sau khi xảy ra vụ án này, Công an tỉnh Điện Biên đã tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy lùng hung thủ. Ban giám đốc Công an tỉnh từ Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc; Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc ; Phòng Cảnh sát Hình sự với Trưởng phòng là Thượng tá Dương Quốc Hoàn, Công an huyện Điện Biên với sự chỉ huy của Thượng tá Lường Văn Cường, Trung tá Trần Trung Kiên; Công an TP Điện Biên Phủ với sự chỉ huy của Đại tá Vũ Tiến Dũng... cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã nhiều ngày nay bám địa bàn. Ban ngày "săn" thông tin, tối đến lại thay nhau đấu tranh với các đối tượng nghi vấn, họp án, khớp nối, sâu chuỗi, chắt lọc các tình tiết, manh mối thu thập được.

Chính vì áp lực của vụ án, tất cả từ quân đến "tướng" đều không về nhà. Những bữa ăn vội vã, những đêm trắng đánh án làm cho các thành viên trong Ban chuyên án đều bơ phờ, mệt mỏi.

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cùng sự vào cuộc của các chuyên gia, "lão tướng" của Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, các đơn vị tác chiến kỹ thuật... chắc chắn hung thủ thực sự của vụ án sẽ bị bắt..