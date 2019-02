Tình tiết mới trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, nghi phạm Vương Văn Hùng khai ra đồng phạm Bùi Văn Công (chủ xe tải có vết máu của nạn nhân) là người cùng sát hại và cướp tài sản nữ sinh. Người này trú gần nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Trước đó, chiều 4/2 (30 Tết), Cao Mỹ Duyên (22 tuổi) điều khiển xe máy chở 13 con gà đến bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại rồi mất tích. Bố mẹ nữ sinh không thấy con về đã báo cơ quan công an. Đến ngày 6/2 (mồng 2 Tết), xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên - cách nơi Duyên bán hàng 20 km. Một ngày sau, thi thể cô gái được phát hiện tại căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Khi được tìm thấy, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông và quần lót. Công an tỉnh Điện Biên khám nghiệm hiện trường xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.

Ngày 10/2, cơ quan điều tra đã bắt nghi phạm Vương Văn Hùng khi Hùng đang ở nhà một người họ hàng tại huyện Điện Biên. Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ giấy tờ xe máy, điện thoại di động của nạn nhân và sim điện thoại nghi phạm sử dụng để liên hệ mua gà chiều 30 Tết.

Tại cơ quan công an, Vương Văn Hùng khai báo quanh co.

Cảnh sát cũng phát hiện trên chiếc xe tải của Bùi Văn Công (trú gần hiện trường) có 2 vết máu. Ngay sau đó, cảnh sát triệu tập người này để làm rõ.

Xuân Ân