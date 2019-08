Trưởng công an xã bị bắt vì nhận tiền 'lo việc' liên quan chế độ người có công

Quảng cáo

Tiểu ra máu, đau bụng quằn quại vì SỎI THẬN TO NHƯ QUẢ TÁO, bà Vân đã áp dụng cách này!

Ngày 23/8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Trần Văn Kiên (44 tuổi, là Trưởng Công an xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; hiện trú tại thôn 3, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, ngày 15/8, nhận được tin tố giác tội phạm, tại nhà hàng Bê thui Hùng Mập (ở số 292, đường Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Trần Văn Kiên, sinh năm 1975 là Trưởng Công an xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, hiện trú tại thôn 3, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng của anh Nguyễn Đức Hùng (45 tuổi, trú tại thôn Trung Quý, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập và quy định của pháp luật, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Kiên.

Trưởng Công an xã Trần Văn Kiên bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, việc lừa đảo, nhận tiền này của Trưởng Công an xã Vũ Quý là để lo "chạy" sự vụ có liên quan đến chính sách người có công.

Cụ thể, trước đó, trong quá trình rà soát hồ sơ người có công tại xã Vũ Quý, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp hồ sơ về đối tượng chất độc da cam "có vấn đề".

Với vị trí trưởng công an xã, Kiên đứng ra nhận sẽ "giải quyết". UBND xã Vũ Quý, nơi công tác của Trần văn Kiên trước khi bị bắt - Ảnh: Hoàng Long

Trước khi bị bắt quả tang đang nhận 15 triệu đồng, Kiên đã 2 lần nhận tiền để "lo việc" với tổng số tiền là 15 triệu đồng nhưng chưa giải quyết được việc gì.

Cũng theo nguồn tin này, mặc dù chỉ là trưởng công an xã, nhưng Kiên "lợn" (biệt danh người dân địa phương gán cho vị trưởng công an xã này) là "tay chơi" có tiếng trong vùng. Khi tiếp xúc với người dân, đồng nghiệp ở địa phương, Kiên luôn có thái độ trịch thượng, khoe khoang có nhiều mối "quan hệ".

Hoàng Long