Vụ Tuấn 'khỉ': Có bao nhiêu người liên quan bị bắt tạm giam?

Những cá nhân, tổ chức nào được sử dụng vũ khí quân dụng?



Luật sư Lê Quang Vũ (Giám đốc Cty Luật Công Bình), pháp luật hiện nay nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe người dân.



Theo luật sư Lê Quang Vũ, giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng chỉ được cấp cho cơ quan đơn vị được trang bị. Cụ thể, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Trại giam, trại tạm giam; Học viện, trường Công an nhân dân; Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân làm công tác đào tạo, huấn luyện; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh);Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn.