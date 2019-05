Vụ xác người trong bê tông: Bí ẩn bên trong chiếc ô tô và lai lịch nạn nhân

Theo đó, vào đêm 17/5 sau khi nhận được tin báo từ người dân, công an bất ngờ ập vào một khách sạn trên địa bàn phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương và đưa nhóm nghi can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người tên Huyền về trụ sở làm việc trước khi nhóm này định lên ô tô 7 chỗ rời khỏi khách sạn lúc nửa đêm.

Chiếc xe dùng di chuyển của nhóm nghi can Công an tiền hành khám xét chiếc xe 7 chỗ

Công an đồng thời lấy lời khai của nghi can và thực hiện lệnh khám xét chiếc xe ô tô 7 chỗ. Trong xe, công an phát hiện nhiều vật bí ẩn được cho là của nhóm nghi can mang theo trong suốt quá trình tu luyện Pháp luân công.

Chiếc xe 7 chỗ chất đầy vật dụng của nhóm nghi can, trong đó có vàng, tiền và sách lạ

Trên chiếc xe ô tô biển 51A – 718.30 dùng để chở nhóm nghi can, công an phát hiện có 30 lượng vàng, 20 ngàn USD và khoảng 300 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra còn có nồi niêu, vật dụng nấu ăn, thùng mì gói và nhiều cuốn sách có nội dung lạ giống pháp luân công.

Các vật dụng trên xe được đưa xuống đất kiểm tra kỹ lưỡng

Nói về nguồn gốc tiền, vàng mang theo nghi can Phạm Thị Thiên Hà cho rằng có từ bán căn nhà của mẹ ở TP.HCM. Còn các vật dụng khác cũng được mang theo để đáp ứng trong sinh hoạt và tu luyện của nhóm.

Nhiều vàng, USD trên chiếc xe ô tô

Quá trình lấy lời khai, công an xác định Phạm Thị Thiên Hà là người đứng đầu nhóm là con của bà Trịnh Thị Hồng Hoa. Hà có trình độ học vấn cao, đã từng có thời gian đi du học tại Nhật Bản, làm việc tại các công ty đa quốc gia. Sau khi gia nhập môn phái lạ, Hà thu nhận các đồng môn và dùng tiền của mình để lo cho mọi người. Tuy nhiên, nhóm dành nhiều thời gian tu luyện nên không quan tâm nhiều đến chuyện ăn uống, chỉ khi chịu không nổi mới ăn mì gói.

Công an kiểm đếm tiền, vàng khi khám xét

Trong một diễn biến khác, trong quá trình khám xét tại 2 căn nhà ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, nơi nhóm nghi can thuê để tu luyện, công an phát hiện có rất nhiều tã lót. Giải thích về điều này, nhóm nghi can khai rằng trong quá trình ngồi tu luyện họ hạn chế ra ngoài và vệ sinh tại chỗ.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (ngoài cùng bìa trái) có mặt trong lúc khám xét

Tại cơ quan công an, nhóm Hà cũng khai, 2 thi thể trong căn nhà số 90 ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương một là anh Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) bị giết trước khi đổ bê tông và Trần Đức Linh (quê Nghệ An) được cho là tự sát. Cả hai nạn nhân đều là đồng môn của nhóm nghi can và lý do 2 người tự sát, bị giết đều do “quỷ nhập hồn”, phải giải thoát.

Khách sạn nơi nhóm nghi can bị phát hiện Phạm Thị Thiên Hà (bìa phải) được xác định là người đứng đầu nhóm tu luyện môn phái lạ

Được biết, nạn nhân Trần Đức Linh quê ở Nghệ An đang được người thân từ quê vào Bình Dương để xin được xác minh, nhận thi thể về quê. Người nhà nạn nhân cho hay, trước khi xảy ra vụ việc, ông Linh từng đứng ra mở lớp pháp luân công ở quê, sau đó ly hôn vợ và bỏ vào miền Nam cắt mọi liên lạc với người thân.

Hương Chi