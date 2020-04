Xe 'vua' lộng hành ở Đồng Nai, nghi án có ‘bảo kê’ từ cán bộ phòng CSGT?

Quảng cáo

Động thái mới nhất là Bộ Công an đã quyết định cách chức Trưởng phòng CSGT với thượng tá Đặng Thế Trung, trung tá Trần Trọng Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng CSGT .



Đáng lưu ý là ngoài các cán bộ bị kỷ luật trên, hiện còn có các cán bộ thuộc phòng CSGT CA tỉnh Đồng Nai đang ‘dính’ nghi án bảo kê trong vụ 'logo xe vua' mà Cơ quan điều tra CA TPHCM đang thụ lý.

Cụ thể: Cơ quan CSĐT CA TPHCM đang điều tra vụ án có nội dung, từ tháng 1/2014-8/2015, các bị can Nguyễn Văn Thới (42 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (36 tuổi), đã cấu kết với một số tài xế, chủ xe tải thường lưu thông trên các tuyến đường thuộc các tỉnh, trong đó có Đồng Nai, góp tiền đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông (TTGT), CSGT để không bị xử phạt.

Theo đó, Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái (47 tuổi, bị can), tổ chức in logo có số “68” và chữ “Garage Thành Đô”; Lê Thị Cẩm Vân in logo chữ “xe chở hàng” bán cho chủ xe, tài xế giá từ 2,5-3 triệu đồng/logo dán làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra. Mỗi tháng, Thới lập danh sách các xe mua logo bằng cách ghi biển số các xe vào giấy để theo dõi.

Bị cáo Thới và Thái đã bán được khoảng 15.000 lượt logo, thu lời bất chính gần 23 tỷ đồng và một phần số tiền này được dùng để đưa hối lộ. Thới đưa hối lội 79 lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng, lần đưa nhiều nhất là 150 triệu đồng. Ngoài ra, Thới còn nhờ một người em họ 12 lần chuyển cho cán bộ thuộc Đội 1, Phòng CSGT - CA tỉnh Đồng Nai tổng số tiền 1,2 tỷ đồng để đưa cho một số cán bộ CSGT khác. Thới và Thái đưa cho các đội, trạm 1,3 tỷ đồng. Thái có 39 lần đưa hối lộ với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng và hưởng lợi 360 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 17,8 tỷ đồng Thới đã sử dụng nộp phạt cho các xe đã mua logo nhưng vẫn bị lập biên bản, trả tiền thuê xe ôm báo tin và bản thân hưởng lợi 1,3 tỷ đồng…

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 6/2014, Cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân (hiện là bị can) được Thới nhờ giúp để các đội của phòng CSGT CA tỉnh Đồng Nai không xử phạt lỗi chở hàng quá tải đối với các xe gắn logo do Thới bán. Chân nói cho ông Võ Thanh Sơn (đội trưởng Đội 1, phòng CSGT CA tỉnh Đồng Nai) và được ông Sơn đồng ý.

Ông Nguyễn Cảnh Chân thông báo với Thới, nếu xe nào bị kiểm tra, cứ nói xe của anh Sơn và gọi điện thoại cho Chân biết địa điểm, biển số xe bị kiểm tra để Chân gọi cho ông Sơn giải quyết. Sau đó, Thới nhờ vợ chuyển vào tài khoản của vợ ông Chân 7 lần, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Tổng cộng ông Chân đã trung gian môi giới cho Thới đưa hối lộ 12 lần, lần ít nhất 60 triệu đồng, lần nhiều nhất 120 triệu đồng. Ông Thới chuyển cho Chân gần 1,3 tỷ đồng, Chân chuyển giúp Thới gần 1 tỷ còn 300 triệu đồng Chân sử dụng cá nhân. Thới cũng khai đã đưa hối lộ 79 lần với số tiền gần 5 tỷ đồng cho nhiều cán bộ TTGT, CSGT Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, lần đưa ít nhất 9 triệu đồng, nhiều nhất 105 triệu đồng. Vân có 16 lần đưa hối lộ, mỗi lần đưa ít nhất 3 triệu đồng, nhiều nhất 150 triệu đồng.

Vụ án này TAND TPHCM xử sơ thẩm và đã tuyên án. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 21/10/2019, TAND cấp cao tại TPHCM hủy án vì có dấu hiệu lọt tội phạm. Cụ thể Tòa cấp cao cho rằng, Nguyễn Văn Thới đã hai lần đưa cho Nguyễn Cảnh Chân 1,2 tỷ đồng để đưa hối lộ. Chân đưa lại cho Võ Thanh Sơn và ông Đỗ Hữu Tuyến (phó Phòng CSGT CA tỉnh Đồng Nai).

Vụ án hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Tân Châu