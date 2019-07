Bộ trưởng Tài chính Anh dọa từ chức nếu ông Johnson trở thành thủ tướng

Khi được hỏi về khả năng sẽ bị bãi nhiệm vào tuần tới khi kết quả của cuộc bỏ phiếu cuối cùng để chọn ra vị lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ được công bố, ông Hammond đã nói rằng ông đang để ngỏ khả năng sẽ từ chức vào thứ tư (22/7) khi mà Thủ tướng trên danh nghĩa hiện tại là bà Theresa May sẽ chính thức rời khỏi chiếc “ghế nóng”.

Trước đó, người đang nắm giữ một trong những chức vụ then chốt trong Nội các của bà May dự định sẽ từ chức sau khi nữ Thủ tướng thứ 2 trong lịch sử của Vương quốc Anh có phiên chất vấn trước Quốc hội Anh cuối cùng của mình.Bộ trưởng Ngân khố Anh cũng cho rằng việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU mà không đạt được thỏa thuận (Brexit cứng) sẽ khiến cho mọi thứ ở Xứ sở Sương mù vượt qua khỏi tầm kiểm soát, đây là con đường mà ứng viên sáng giá cho vị trí người kế nhiệm bà May là cựu Ngoại trưởng Johnson đã để mở trong tuyên bố tranh cử của mình khi cam kết nước Anh sẽ hoàn tất Brexit trước hạn chót mới nhất là ngày 31/10.