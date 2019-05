Thủ tướng Anh từ chức: Liên minh châu Âu sẽ không nhỏ lệ vì bà May

Tại cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/4 tại Brussels, các lãnh đạo EU đã đồng ý cho Thủ tướng Anh Theresa May kéo dài thời hạn Anh rời khỏi EU ( Brexit) đến ngày 31/10, tức là dài hơn 4 tháng so với đề nghị của bà May.