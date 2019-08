Huyền thoại khuyên M.U bán tên Old Trafford vì lý do cực hay

Quảng cáo

Việc bán tên sân vận động không còn quá xa lạ với bóng đá thế giới. Một số CLB nổi tiếng như Arsenal, Juventus đã bán tên sân ngay từ khi xây dựng và đổi lại món tiền không nhỏ mỗi năm.



Tuy nhiên, vẫn có nhiều CLB lớn xem việc bán tên sân vận động là phản bội lại niềm tin, niềm tự hào của người hâm mộ, trong đó có M.U. Cho dù nợ đầm đìa, nhưng các chủ sở hữu của M.U - anh em nhà Glazers vẫn không dám bán tên sân Old Trafford vì sợ làn sóng phản đối từ đám đông yêu mến CLB.



Trong bối cảnh đó, Gary Neville bất ngờ đề nghị M.U bán tên sân Old Trafford với lý do cực hay. Huyền thoại của Quỷ đỏ nói khi tham gia chương trình The Last Word: “Nhà Glazers có lý do khi nói rằng họ không bao giờ bán tên Old Trafford, nhưng tôi thì nghĩ khác”.



“Nếu là ông chủ M.U, tôi sẽ bán tên sân Old Trafford và đổi lấy 60 đến 80 triệu bảng mỗi năm. Bạn hãy tưởng tưởng một thỏa thuận 10 năm có thể mang về số tiền khổng lồ cho M.U, và từ đó, bạn có thể bán vé cho người hâm mộ ở khán đài Stretford End (khán đài cuồng nhiệt nhất Old Trafford) với giá 10 đến 12 bảng, đồng thời dành nhiều vé miễn phí cho trẻ em”,



“Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ suy nghĩ này, nhưng quả thực tôi đã nghĩ về nó trong nhiều năm. M.U tất nhiên phải tham khảo ý kiến của người hâm mộ nếu muốn bán tên Old Trafford. Đó là cái tên mang tính biểu tượng. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách gọi tên sân vận động này, nhưng nếu thỏa thuận mang lại lợi ích cho các cổ động viên thì tại sao M.U không nên thử?”



Ý kiến của Neville nhanh chóng nhận được sự đồng tình của người hâm mộ M.U. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra và nhà Glazers sẽ “nuốt trọn” số tiền bán tên sân Old Trafford nếu được phép.

