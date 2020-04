Danh hài Tim Brooke-Taylor vĩnh viễn ra đi vì COVID-19

Quảng cáo

Canberra Times dẫn lời người đại diện của Tim Brooke-Taylor đưa tin, danh hài người Anh đã qua đời vào hôm Chủ nhật (12/4, giờ địa phương) do những biến chứng của COVID-19. Ông hưởng thọ 79 tuổi.

Tim Brooke-Taylor sinh ngày 17/7/1940 tại Buxton, là diễn viên, nghệ sĩ hài lừng danh người Anh.

Tim xuất thân từ câu lạc bộ kịch Footlights thuộc đại học Cambridge, nơi sản sinh nhiều danh hài của làng điện ảnh Anh. Ông giữ chức chủ tịch câu lạc bộ, cùng các thành viên khác đi lưu diễn quốc tế khoảng giữa thập niên 1960.

Đến những năm 1970, Tim tham gia series hài The Goodies của kênh BBC, cùng Graham Garden và Bill Oddie tạo thành nhóm hài nổi danh bậc nhất nước. Chương trình thu hút lượng khán giả lớn ở Anh, Úc và New Zealand, kéo dài trong 12 năm. Thậm chí, ca khúc Funky Gibbon do bộ 3 thu âm cho phim còn lọt vào top 10 bảng xếp hạng âm nhạc Anh, cũng như có tên trong Billboard Hot 100 tại Mỹ năm 1975.

Nhóm hài đình đám The Goodies. Tim Brooke-Taylor đứng phía bên phải.

Cố danh hài còn xuất hiện trong show Sorry, I’ll Read That Again, đồng thời dẫn dắt chương trình I’m Sorry I Haven’t a Clue của đài BBC trong hơn 40 năm.

Bên cạnh đó, ông cũng đảm nhận vai nhà khoa học trong phim thiếu nhi Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971), xoay quanh chuyến phiêu lưu của cậu bé Charlie Bucket trong nhà máy chocolate của Willy Wonka.

Ông tham gia nhiều bộ phim sitcom trong suốt những năm 1980 và 1990, bao gồm “You Must Be the Husband”, “His and Hers” và “Me and My Girl”. Sau vai diễn trong series Doctors, ngôi sao gạo cội dừng đóng phim từ năm 2015.

Về đời tư, ông kết hôn với bà Christine Weadon từ năm 1968. Cặp đôi có hai con trai Ben và Edward.

Sự ra đi của Tim Brooke-Taylor để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Danh hài Graeme Garden, đồng nghiệp của Tim trong nhóm The Goodies, chia sẻ với BBC: “Tôi rất buồn về sự ra đi của một đồng nghiệp thân yêu, cũng là người bạn gắn bó hơn 50 năm qua”.

Thành viên còn lại, Bill Oddie, bùi ngùi bày tỏ: “Sẽ không còn ai dám mặc đồ ngớ ngẩn hay thực hiện những trò nguy hiểm như Tim nữa. Tiếc thương Tim – một diễn viên hài chân chính và một người bạn vĩ đại”.

Tú Oanh

Theo Canberra Times, Independent