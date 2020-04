Nam diễn viên ‘Star Wars’ qua đời chỉ sau hai ngày xác định mắc COVID-19

Quảng cáo

Time dẫn lời người đại diện Jill McCullough đưa tin, nam diễn viên gạo cội Andrew Jack qua đời tại một bệnh viện ở Surrey, Anh, vào ngày 31/3, hưởng thọ 76 tuổi.

Andrew Jack

Trên trang cá nhân, vợ của Jack - bà Gabrielle Rogers viết: “Chúng tôi đã mất đi người đàn ông ấy hôm nay. Andrew Jack được chẩn đoán mắc COVID-19 hai ngày trước đó. Anh ấy không hề đau đớn, và anh ấy đã ra đi bình yêu khi biết gia đình luôn hướng về anh”.

Được biết, bà Rogers không thể có mặt lúc chồng trút hơi thở cuối cùng vì đang bị cách ly tại Úc.

Andrew Jack sinh ngày 28/1/1944 tại London, Anh. Ông là một diễn viên, huấn luyện viên ngôn ngữ người Anh, bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 1982. Ông được biết đến qua vai Tướng Ematt trong các phần phim của “bom tấn” Star Wars (tựa Việt: Chiến tranh giữa các vì sao), bao gồm “The Last Jedi” (Jedi cuối cùng), “Solo: A Star Wars Story” (Solo: Star Wars ngoại truyện) và “The Force Awakens” (Thần lực thức tỉnh).

Tuy nhiên, vai trò chính của ông lại là một huấn luyện viên ngôn ngữ/phương ngữ ở Hollywood. Suốt sự nghiệp, ông từng làm việc với hơn 200 diễn viên, giúp họ thiết kế giọng nói, ngữ điệu, cách phát âm, giao tiếp phù hợp với nhân vật, tác phẩm.

Ông hỗ trợ loạt tên tuổi đình đám thế giới như “Người Sắt” Robert Downey Jr. trong loạt tác phẩm như Chaplin, Restoration, Sherlock Holmes; dàn diễn viên “Captain America: The First Avenger”; Chris Hemsworth trong “Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War” và “Avengers: Endgame”. Scarlett Johansson trong “The Girl With The Pearl Earring”...

Tú Oanh

Theo Time