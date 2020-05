Phim về Công nương Diana ‘4 lần tự tử’ bị phản ứng dữ dội

Quảng cáo

Theo The Sun, loạt phim gồm 4 phần có tên tạm thời là “Being Me: Diana” sẽ đi sâu vào sự dằn vặt về tinh thần mà Công nương Diana phải chịu đựng lúc còn sống – từ việc chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng Thái tử Charles và tuổi thơ đau khổ. Phim còn được cho là tiết lộ thông tin, Công nương Diana từng 4 lần cố gắng tự tử do những áp lực trong cuộc sống.

Công nương Diana lúc còn sống là biểu tượng của sắc đẹp và tấm lòng nhân ái. Tuy nhiên, cuộc đời bà lại là một chuỗi bất hạnh, từ hôn nhân không hạnh phúc đến cái chết thương tâm.

Phim sẽ sử dụng các cảnh quay từ những bài phát biểu trước đây của Diana trước cái chết của bà vào năm 1997, cũng như các cuộc phỏng vấn với những người gần gũi với bà, để làm sáng tỏ sự hỗn loạn bên trong vị Vương phi xứ Wales trước khi bà ly hôn Charles vào năm 1992.

Tác phẩm này được thực hiện bởi công ty truyền hình DSP, đơn vị đứng sau sự thành công của “127 Hours” và “Torvill And Dean” trên ITV. Dự án được lên kế hoạch cho Netflix, nhưng hãng này vẫn chưa nhận ủy quyền phát hành.

Tuy vẫn chưa ra mắt công chúng, tác phẩm này gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Không ít người chỉ trích nhà sản xuất, cũng như yêu cầu DSP ngừng dự án: “Tại sao người ta vẫn cố gắng kiếm tiền từ một người đã khuất như Diana? Thật không biết xấu hổ”, “Đủ rồi, hãy để bà ấy yên nghỉ”, “Tôi nghĩ rằng, chúng ta đều có ý kiến riêng về Công nương quá cố. Vì vậy, tôi không nghĩ một bộ phim tài liệu sẽ làm thay đổi những ý kiến đó, chưa nói đến việc bà ấy không có ở đây để tự bảo vệ bản thân”…

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự tò mò về nội dung của “Being Me: Diana”.

The Sun trích dẫn nguồn tin truyền thông cho biết, Hoàng gia Anh và gia đình Spencer (nhà mẹ đẻ của Công nương Diana) sẽ từ chối tham gia bộ phim tài liệu này.

Nguồn tin nói thêm, Hoàng tử William và em trai Harry sẽ rất buồn và tức giận vì đời tư của mẹ ruột bị xâm phạm.

“Dự án này đặc biệt khiến Harry lo lắng vì anh ấy đang làm việc với Netflix. Thời điểm này không thích hợp, nhất là khi Hoàng gia Anh vừa bị giáng một đòn mạnh do Harry và Meghan quyết định từ bỏ thân phận”, nguồn tin nói.

Hoàng tử William và Harry được cho là sẽ buồn khi đời tư của mẹ ruột lên phim. Họ hiện tại đều có gia đình riêng, nhưng nỗi đau mất mẹ quá sớm vẫn âm ỉ.

Trước phản ứng từ dư luận, người phát ngôn của Endemol Shine, công ty mẹ của DSP, chia sẻ với The Sun: “Đây không phải là một chương trình được ủy quyền phát sóng và mọi tình tiết được đưa ra trong đó đều là dữ liệu công khai”.

Thái tử Charles và Vương phi Diana kết hôn tại Nhà thờ Thánh Paul (London, Anh) trước sự chứng kiến của 2.000 người vào ngày 29/7/1981. Năm 1992, Thủ tướng John Major tuyên bố, cặp đôi sẽ ly thân, nhưng vẫn tiếp tục sống chung tại Cung điện Kensington.

Đám cưới của Charles và Diana.

Hai người chính thức ly hôn vào năm 1996. Một năm sau đó, Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris. Năm 2005, Thái tử Charles kết hôn với bà Camilla Parker Bowles tại Windsor Guildhall - tòa thị chính của thị trấn Windsor, thuộc hạt Berkshire của Anh.

