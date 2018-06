Bản tin 20H: Mổ bụng trăn 7m, kinh hãi phát hiện thi thể phụ nữ

Trao đổi với cử tri quận Hoàn Kiếm sáng 16/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã hoàn thành quy hoạch ngầm do tư vấn Nhật thực hiện và đang trình xin ý kiến Bộ Xây dựng. Cùng với đó, để giải quyết nhu cầu bãi đỗ xe tĩnh, Hà Nội xây dựng quy hoạch bãi xe ngầm trên địa bàn các quận, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư. "Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư sáng 17/6, thành phố sẽ công bố dự án đầu tư bãi đỗ xe ngầm đầu tiên bằng nguồn vốn xã hội hoá tại Cung thể thao Quần Ngựa (quận Ba Đình) với công suất 2.500 ôtô và khoảng 5.000 xe máy; sâu 5 tầng; diện tích 1,8 ha", Chủ tịch Hà Nội nói. Ngoài ra, một tập đoàn cũng đã nghiên cứu việc xây dựng bãi xe ngầm cạnh công viên Thủ lệ với công suất 1.400 ôtô, 2.000 xe máy.

Đây là những trường hợp được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, điều kiện là công chức, có trình độ lý luận chính trị, bằng đại học chính quy,... theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa.Ngày 16/6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi cảnh cô giáo trường mầm non tát một bé gái liên tiếp vào mặt khiến bé ngã dúi dụi xuống đất gây xôn xao dư luận. Theo thông tin, clip quay cảnh bữa ăn của trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM). Bà Trương Thị Mỹ Hiền, chủ lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao, thừa nhận: "Sự việc xảy ra trong bữa ăn sáng 16/6 tại cơ sở của chúng tôi. Cô giáo trong clip là cô bảo mẫu tên D., bé bị đánh là bé B. ở lớp mầm". Chiều cùng ngày, đại diện Sở GD&ĐT TP HCM và chính quyền địa phương, lớp mẫu giáo và nữ giáo viên đã bị đình chỉ hoạt động.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyen William Anh (SN 1985, quốc tịch Mỹ, trú quận 3) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Người đàn ông này đã tham gia vào đoàn người tụ tập, gây rối trên nhiều tuyến đường và leo lên xe đặc chủng hô hào, kêu gọi người khác vượt qua chốt chặn của lực lượng chức năng.

Chiều 16/6, công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Trụ (36 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trụ là công nhân làm việc tại công ty Pouyuen trên quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ngày 11/6, Trụ đến công ty để làm việc nhưng công nhân bỏ làm, tụ tập gây rối nên Trụ tham gia. Lúc này, có lực lượng cảnh sát cơ động dàn đội hình giữ trật tự thì bị một số người quá khích dùng gạch đá và các vật dụng ném vào. Thấy vậy, Trụ hùa theo và bê một viên đá có trọng lượng hơn 30kg quẳng vào một cảnh sát cơ động khiến người này ngã xuống."Thế giới của chúng ta đã chứng kiến quá nhiều xung đột rồi. Nếu có cơ hội hòa bình, nếu có cơ hội chấm dứt mối đe dọa khủng khiếp của xung đột hạt nhân, chúng ta phải theo đuổi bằng mọi giá", AP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/6 nói trong thông điệp bằng video. Trong video, ông Trump cũng cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã bắt đầu thảo luận với phía Bình Nhưỡng về việc thực thi tuyên bố chung trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua.