Bản tin 20H: Nhiều nhà báo bị bắt sau vụ ám sát Tổng thống Venezuela

Cô gái trẻ bơi giữa sông Tô Lịch hiện vẫn chưa tỉnh táo nên cơ quan chức năng chưa thể xác minh được nguyên nhân do bị ‘ngáo đá’ hay do vấn đề về thần kinh. Chiều 6/8, một lãnh đạo công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc cô gái có biểu hiện bất thường nhảy xuống sông Tô Lịch khiến nhiều người hoảng hốt. (XEM CHI TIẾT)

Tông vào gốc cây, xe 5 chỗ lật nghiêng biến dạng, tài xế thoát chết. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 6/8 trên đường Hùng Vương đoạn thuộc phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên ô tô 5 chỗ chở theo 3 người, lưu thông theo hướng từ TP.Thủ Dầu Một đi Thành phố mới Bình Dương. Để tránh một phương tiện bất ngờ băng qua đường, tài xế xe 5 chỗ đánh lái gấp lao lên vỉa hè rồi tông vào gốc cây. Xe 5 chỗ sau đó bị lật nghiêng, hư hỏng nặng nhưng may mắn tài xế thoát chết. (XEM CHI TIẾT)

Xác định chủ xe Mercedes biển ngũ quý đi ngược chiều ở hầm Kim Liên. Chiều 6/8, cảnh sát đã xác định được chủ sở hữu chiếc Mercedes biển ngũ quý 29A-77.777 di chuyển ngược chiều ở hầm Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) một ngày trước là Công ty CP Vật tư Nông sản có trụ sở trên đường Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội). Còn đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị xác minh qua hệ thống đăng ký quản lý xe để xác định chủ phương tiện, đồng thời gửi giấy mời tới chủ xe để xác minh người điều khiển đi ngược chiều trong hầm Kim Liên lên giải quyết vi phạm. (XEM CHI TIẾT)

Báo Tiền Phong tiếp tục giúp đỡ đồng bào bị nạn ở Lào. Ngày 6/8/2018, Tổng lãnh sự quán Việt Nam phụ trách 4 tỉnh Nam Lào, trụ sở đóng tại Pakse xác nhận đã nhận được 40 triệu đồng báo Tiền Phong chuyển tặng 4 gia đình người Việt bị cơn lũ vỡ đập thủy điện cuốn trôi toàn bộ cơ ngơi tài sản tại Sanamxay. Tổng cộng số tiền và hàng cứu trợ báo Tiền Phong trao tại Lào trong đợt công tác này, là hơn 110 triệu đồng. Thông tin về 4 gia đình người Việt không may này, đoàn công tác báo Tiền Phong nhận được trước khi rời Lào về lại Việt Nam, sau gần 1 tuần đi thực tế đến khu vực vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe NamNoy ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, và địa bàn bị ảnh hưởng là vùng lân cận của tỉnh Champasak. (XEM CHI TIẾT)

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT trao các quyết định về công tác cán bộ. Tại Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ ngày 6/8, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện; đồng thời trao quyết định giao ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô Tuyến điện sẽ phụ trách điều hành Cục Tần số Vô tuyến điện cho đến khi có quyết định khác. (XEM CHI TIẾT)

Tài tử võ thuật Mỹ trở thành đặc phái viên cho chính phủ Nga. Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, ngôi sao hành động Steven Seagal được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Nga tại Mỹ để cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Nga. Theo đó, Seagal sẽ có nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực nhân đạo, gồm hợp tác trong văn hóa, nghệ thuật, công chúng và thanh thiếu niên. Vị trí của Seagal tương tự đại sứ thiện chí Liên Hợp Quốc và anh sẽ không nhận được khoản thù lao nào cho việc này. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/8, lãnh đạo cấp cao quân đội Iran đã xác định nước này đã tiến hành cuộc tập trận quân sự trên biển quy mô lớn tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Ramezan Sharif cho biết, cuộc diễn tập được tiến hành theo kế hoạch diễn tập thường niên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng với mục đích là kiểm soát và bảo vệ tuyến đường biển quốc tế. (XEM CHI TIẾT)

Nhiều nhà báo bị bắt giữ sau vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela. Sputniknews dẫn nguồn Liên minh Nhà báo Quốc gia Venezuela cho biết 11 nhân viên truyền thông đã bị các nhà chức trách sở tại bắt giữ sau vụ ám sát bất thành Tổng thống Nicolas Maduro ngày 4/8. Trên mạng xã hội Twitter ngày 5/8, liên minh này đăng tải một thông điệp nêu rõ 11 nhà báo và các chuyên gia truyền thông đã bị bắt giữ và một số bị đánh đập. Liên minh bày tỏ sự phản đối các vụ bắt giữ và đề nghị trừng trị những kẻ vi phạm quyền được thông tin”. Liên minh cũng nhấn mạnh rằng những người bị giam giữ có cả những nhà báo nước ngoài đại diện cho Argentina và Tây Ban Nha cũng như 1 nhân viên của Hãng Thông tấn Pháp (AFP).

Đỗ Quyên