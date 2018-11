Bản tin 20H: Nhóm người Việt ở Nam Phi bị cáo buộc giết 40 con sư tử

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà. Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Trong đó, ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, Trần Lục Lang - Phó Tổng giám đốc BIDV và Kiều Đình Hòa - nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh bị bắt tạm giam. Đối với bị can Lê Thị Vân Anh - nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (XEM CHI TIẾT)

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo. Từ ngày 4/12 – 7/12, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Kỳ họp thứ 7, xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, nhiều vấn đề nóng.Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Nhiều lượt văn bản tài liệu đã được chỉ đạo, phát hành gửi tới các đại biểu HĐND, các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm, các cơ quan, đơn vị có liên quan; báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi trước đúng thời gian quy định tới các đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu. Ngay sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp... (XEM CHI TIẾT)

Triển khai thí điểm hợp nhất ba văn phòng cấp tỉnh. Sáng 29/11, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các Văn phòng thí điểm hợp nhất là bộ máy giúp việc chung cho 3 cơ quan sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2019. (XEM CHI TIẾT)

Đang kéo lưới, ngư dân bị hất văng xuống biển mất tích. Vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 28/11, tàu cá QNa 023.72 TS do ông Nguyễn Văn Lâm (trú thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải) làm thuyền cùng 5 ngư dân địa phương đang khai thác hải sản ở khu vực cách bờ biển Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 3 hải lý. Trong lúc kéo lưới, sóng đánh mạnh vào thân tàu khiến một thuyền viên trên tàu QNa 023.72 là ông Trần Văn Chín (51 tuổi) bị hất văng xuống biển và mất tích. Sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương cùng Bộ đội biên phòng và 40 ngư dân đang tích cực khoanh vùng tìm kiếm ngư dân bị mất tích trên biển. Tuy nhiên do trời mưa lớn khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. (XEM CHI TIẾT)

Nga cảnh báo IS đưa vũ khí hóa học vào Syria. Tình báo quân đội Nga cho biết, IS đã sản xuất đạn chứa các độc tố hóa học và đưa đến cất giấu tại nhiều điểm ở phía đông của tỉnh Deir ez-Zor, Syria. Việc vận chuyển và cất giấu vũ khí hoá học được thực hiện bởi một nhóm 11 tay súng khủng bố nước ngoài được huấn luyện đặc biệt. Nga dự kiến sẽ đưa hệ thống cảnh báo hạt nhân, sinh học và hóa học (NBC) cũng như các chuyên gia đến Deir ez-Zor để theo dõi các hoạt động của IS. (XEM CHI TIẾT)

Truyền thông ngày 29/11 đưa tin, Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên thay nhà đám phán hạt nhân chính hiện nay của Bình Nhưỡng là ông Kim Yong Chol bằng Ngoại trưởng Ri Yong Ho. Ông Kim Yong Chol là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là chiến lược gia chủ chốt của Bình Nhưỡng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên đang rơi vào bế tắc. (XEM CHI TIẾT)

Ukraine cáo buộc Nga phong tỏa 2 cảng trên Biển Azov. Các tàu của Ukraine đi qua 2 bến cảng trên Biển Azov là Berdyansk và Mariupol đang bị Nga phong tỏa, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng của Ukraine, Volodymyr Omelyan, cho biết. Theo ông Omelyan, 35 chiếc tàu của Ukraine đã bị chặn lại không thể xuất cảnh hay nhập cảnh. Cụ thể, 18 tàu đang chờ nhập cảnh vào biển Azov, bao gồm 4 tàu đến cảng Berdyansk và 14 đến Mariupol. Ngoài ra còn có 17 tàu rời khỏi Biển Azov. "Bằng cách phong tỏa các tàu Ukraine trên Biển Azov, Nga đã đẩy các tàu Ukraine ra khỏi lãnh thổ của chính mình", ông nói. Về mặt pháp lý, Biển Azov là vùng nội thủy của Nga và Ukraine, hai bên cùng bảo đảm tự do hàng hải song phương, kể cả cho tàu quân sự. (XEM CHI TIẾT)

Không có bằng chứng Thái tử Saudi Arabia dính đến vụ Khashoggi. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 28/11 cho biết không có bằng chứng trực tiếp về nghi vấn Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman có liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi hồi tháng trước tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trước các phóng viên sau khi ông cùng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho rằng sự xấu đi trong quan hệ Mỹ-Saudi Arabia do vụ nhà báo Khashoggi sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia, ông Pompeo nêu rõ: "Không có báo cáo trực tiếp nào liên hệ Thái tử (Mohammed bin Salman) với việc ra lệnh sát hại Jamal Khashoggi”.

Nhóm người Việt ở Nam Phi bị cáo buộc giết 40 con sư tử. Cảnh sát Nam Phi bắt 6 người Việt cùng ba người bản địa, tịch thu nhiều da, thịt, xương của hổ và sư tử. News 24 dẫn lời phát ngôn viên cơ quan điều tra trọng án của Nam Phi Hawks cho hay nhóm nghi phạm sa lưới vào hôm 25/11, trong một chiến dịch trấn áp do nhiều đơn vị cảnh sát của nước này phối hợp thực hiện. Họ đã theo dõi chặt chẽ các hoạt động của nhóm này tại một trang trại gần thành phố Klerksdorp, tây bắc Nam Phi, suốt một thời gian dài. Ít nhất 40 con sư tử được cho là bị giết tại trang trại trên chỉ trong hai ngày 23 và 24/11. Những người Việt bị bắt là Nguyen Huu Son, 30 tuổi, Nguyen Van Tuan, 33 tuổi, Dao The Thanh, 38 tuổi, Pham Van Khue, 56 tuổi, Chanh, 56 tuổi và Cu Quoc Thang, 60 tuổi.

Đỗ Quyên