Bản tin 20H: Tên lửa phòng không Israel bắn rơi tiêm kích Syria

Trưa 24/7, nghe tiếng la hét thất thanh, người dân địa phương chạy tới căn nhà trọ ở kiệt 717 đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) phát hiện một người đã chết, một nạn nhân đang thoi thóp và một người bị thương nặng ở vùng đầu. Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hai người tử vong là Trần C. (SN 1966, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Trà Thị Ngọc H. (SN 1985, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Người bị thương nặng ơ vùng đầu được xác định là Lê Ngọc V. (SN 1981, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khách ngoại quốc giấu 97.000 USD khi làm thủ tục xuất cảnh. Ngày 24/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ nam hành khách tên K.T mang quốc tịch Nhật Bản cất giấu 97.000 USD vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh đi Malaysia. Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ. (Xem chi tiết)

Theo tìm hiểu, nữ hành khách không nộp phí BOT là chị Phạm Thị Thủy (SN 1983, trú Hà Nội). Khi xe ô tô của chị Thuỷ đi vào trạm thu phí Mỹ Lộc, chị này không đồng ý trả 30.000 đồng/lượt tiền phí, vì cho rằng, chị chỉ đi phần đường do nhà nước làm, không đi phần đường làm theo hình thức BOT nên không trả phí. Trong khi cãi cự, một nam thanh niên xăm trổ đầy mình đứng gần đó chỉ tay chửi bới, dọa nạt và nói ra những lời lẽ dung tục, xúc phạm vị khách nữ này. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên xăm trổ còn có kéo khóa quần xuống dùng “của quý” để dằn mặt nữ hành khách."Quân đội Israel đã theo dõi một tiêm kích Sukhoi của Syria. Nó xâm nhập khoảng hai km vào không phận Israel, trước khi bị đánh chặn bởi hai tên lửa phòng không Patriot", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel hôm nay cho biết. Phi cơ Syria dường như đã bay vào bầu trời trên cao nguyên Golan. Chiến đấu cơ trúng đạn và lao xuống lãnh thổ do Syria kiểm soát, không rõ số phận các phi công điều khiển. Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc quân đội Israel đã cố tình nhắm bắn tiêm kích này.Theo Bangkok Post, sự cố xảy ra tại một con đập ở tỉnh Attapeu (Lào) chiều ngày 23/7, giải phóng 5 tỉ mét khối nước, tạo thành một dòng lũ xiết khiến hàng trăm người mất tích và nhiều người thiệt mạng. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 28 người bị mất tích trong vụ vỡ đập. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra.Theo Mirror, tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 60 người đã thiệt mạng và 156 người khác bị thương trong vụ cháy rừng kinh hoàng bùng phát hôm 23/7 gần thủ đô Athens (Hy Lạp). Trong số những người thiệt mạng, có 26 người được tìm thấy trong trạng thái đã tử vong tại một biệt thự ở Mati. Những người náy được cho là một gia đình.Theo CNA, các nghi lễ tôn giáo bắt đầu sáng nay, 24/7, tại chùa Wat Phra That Doi Wao (huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) và được truyền hình trực tiếp trên Facebook bởi chính quyền địa phương. Trước bàn thờ đặt đồ lễ, 11 cầu thủ nhí mặc quần áo trắng, chắp tay làm lễ bày tỏ sự biết ơn sau khi được cứu sống thần kì. Chiều cùng ngày, các cầu thủ và huấn luyện viên làm lễ xuống tóc để chuẩn bị cho buổi lễ chính thức vào thứ Tư, 25/7.

