Bản tin 8H: Lộ diện tài xế trả tiền âm phủ cho hai du khách nước ngoài

Liên quan đến vụ việc du khách tố bị trả lại 900.000 đồng tiền âm phủ ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội gây xôn xao dư luận mấy ngày vừa qua, cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Kết quả điều tra cho thấy, hai du khách xuất hiện trong clip mang quốc tịch Tây Ban Nha. Đối tượng trả lại tiền âm phủ là lái xe taxi tên là Trần Văn Phong (SN 1989, trú tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) chứ không phải lái xe xích lô.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/7 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo để thảo luận về việc cải thiện quan hệ song phương. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay trong cuộc điện đàm, ông Lavrov khẳng định việc phía Mỹ bắt giữ người phụ nữ có tên Maria Butina vì tình nghi làm gián điệp là dựa trên những cáo buộc bịa đặt và yêu cầu trả tự do cho người này. Ngoài ra hai quan chức cũng bàn thảo về vấn đề nhân đạo ở Syria.

Dmitry Paison – Giám đốc Viện Nghiên cứu Lắp ráp máy (TsNIIMash) thuộc Tập đoàn vũ trụ Roscosmos (Nga) đã nộp đơn xin nghỉ việc trong bối cảnh cơ quan này bị nghi làm lộ tin mật về tên lửa siêu thanh của Nga cho tình báo phương Tây. Thông tin trên được người đứng đầu bộ phận truyền thông Tập đoàn Roscosmos – Vladimir Ustimenko xác nhận với Sputnik. (Xem chi tiết) Thông tin trên được người đứng đầu bộ phận truyền thông Tập đoàn Roscosmos – Vladimir Ustimenko xác nhận với Sputnik.

Tìm thấy xác lính Ấn Độ 50 năm sau tai nạn máy bay. Một nhóm leo núi hôm 21/7 phát hiện thi thể đông cứng của một binh sĩ Ấn Độ và nhiều mảnh vỡ máy bay trên sông băng Himalaya. Đây là một trong 102 người thiệt mạng trong vụ phi cơ vận tải Antonov An-12 của không quân Ấn Độ hồi tháng 2/1968. Đoàn leo núi tìm thấy thi thể phi công ở độ cao 5.500 mét so với mực nước biển. Đây là thi thể nạn nhân thứ tư được tìm thấy sau vụ tai nạn 50 năm trước. Đoàn đã liên hệ với quân đội Ấn Độ để mở rộng hoạt động tìm kiếm.

Theo báo cáo của BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 16h chiều 21/7, đợt mưa đã làm 14 người chết (Yên Bái: 8, Thanh Hoá: 2, Hoà Bình: 1, Phú Thọ: 2, Lào Cai: 1) và 13 người mất tích (Yên Bái: 9, Thanh Hoá: 2, Phú Thọ: 1 và Sơn La: 1). Trong khi đó, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho biết, đến chiều 21/7, có trên 1.500 hồ chứa ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đã đầy nước, đang chảy tràn tự do. Trên 230 hồ xung yếu, cần đặc biệt theo dõi, vì mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.Cũng theo ông Trinh, hiện nay các cơ quan của Bộ công an , công an tỉnh Sơn La đang tích cực điều tra xác minh, làm rõ những sai phạm.Khoảng 16h40 ngày 21/7, xe ô tô bán tải mang biển số: 47C-166.96 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông với tốc độ cao trên đường Hồ Chí Minh theo hướng TP Buôn Ma Thuột - huyện Ea H’Leo. Khi đến Km 1731+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) thì bất ngờ, chiếc xe bán tải đã lao sang làn đường bên phải, tông vào 3 xe máy phía trước khiến 2 người thiệt mạng, 1 người khác trọng thương.Với hy vọng kích hoạt một tuyến đường tàu siêu tốc đạt tốc độ tối đa 1,220km/h, nhanh hơn tốc độ máy bay, một thành phố nghèo của Trung Quốc đã ký hợp đồng với một công ty của California, Mỹ có khả năng xây dựng đường hầm chân không kín để phát triển hệ thống tàu đệm từ siêu tốc. Đây là tham vọng của Trung Quốc muốn trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về hệ thống tàu siêu tốc gần hơn với hiện thực.

Phan Thiên