Bản tin 8H: Tàu ngầm tấn công Argentina chở 44 người mất tích

Theo chương trình, chiều nay (18/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Khác với các phiên chất vấn trước đây, kỳ họp thứ 4 này, Quốc hội dành gần trọn một buổi chiều làm việc cho phần chất vấn Thủ tướng Chính phủ. Đây là một nét khá mới, bởi thông lệ trước đây, thời lượng chất vấn dành cho Thủ tướng chỉ khoảng 1 - 2 giờ nên có rất ít thời gian trả lời trực tiếp các câu hỏi mà đại biểu nêu ra. Cũng trong ngày chất vấn cuối cùng này, trong buổi sáng, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Nhóm chất vấn Chánh án tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nâng cao năng lực công chức ngành Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp...

Sáng sớm nay (18/11) sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 5 giờ, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm.

Vào khoảng 16h30 ngày 17/11, chị H. trú tại khối 2, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong ( Nghệ An) điều khiển xe máy chở theo 2 con, chạy trên đường quốc lộ 16, theo hướng Tri Lễ về thị trấn Kim Sơn. Lúc đến cua "tử thần" thuộc bản Mồng, xã Châu Kim ( Quế Phong ) xe máy chị H điều khiển bỗng mất phanh tông vào ta luy. Cú tông mạnh khiến xe máy nát đầu, 3 mẹ con văng ra đường, chị H và con út tử vong tại chỗ, con đầu bị thương nặng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hai cô gái (17-18 tuổi) cùng ba thanh niên chuẩn bị hai tuýp sắt để đi cướp, rồi đón taxi tại phường Cát Lái, quận 2 (TP HCM), rạng sáng 17/11. Cả nhóm yêu cầu tài xế chở về hướng huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Khi xe đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, thiếu nữ nói tài xế chở về khu nhà ở xã hội thuộc xã Hiệp Phước rồi dừng lại đi vệ sinh. Lợi dụng tài xế thiếu cảnh giác, nam thanh niên dùng tuýp sắt đánh mạnh từ sau lưng khiến tài xế ngã xuống đường. Nhóm cướp lấy ôtô bỏ chạy chừng 3 km thì tự gây tai nạn, 4 người cảnh sát tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Nam thanh niên còn lại vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt giữ các ông Trương Tuấn Dũng – Phó giám đốc Sở Tài chính, ông Phan Tiến Diện - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La. Cùng bị bắt với ông Dũng và ông Diện còn có một số cán bộ các sở ngành khác và cán bộ huyện Mường La (Sơn La). Được biết, cả 2 ông đều từng giữ vị trí lãnh đạo tại huyện Mường La. Việc bắt giữ được cơ quan điều tra thực hiện vào ngày 16/11. Ông Dũng và ông Diện bị cơ quan công an đọc lệnh bắt tại phòng làm việc. Đồng thời công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nhà ở của các ông Dũng, Diện nhằm thu thập một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Được biết, hai phó giám đốc sở này cùng một số cán bộ khác bị bắt vì có sai phạm lien quan đến công tác đền bù, di dân tái định cư khi Nhà máy thủy điện Sơn La được xây dựng tại huyện Mường La. Sai phạm xảy ra khi ông Dũng giữ chức vụ phó chủ tịch UBND huyện còn ông Diện giữ chức vụ trưởng phòng TN&MT huyện. Tướng Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thông báo rằng, Nga đã đạt được sự ngang bằng về ưu thế quân sự so với Lầu Năm Góc. Điều này xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng nhất hiện nay như: Các phương pháp tác chiến điện tử, năng lực không gian mạng, việc chống lại các mục tiêu vũ trụ. Quân đội Nga thậm chí còn vượt trội Quân đội Mỹ trong lĩnh vực tên lửa chống hạm và tên lửa đạn đạo, Hãng tin RG đưa tin.

Một chiếc trực thăng và một máy bay nhỏ đã va chạm trên bầu trời Buckinghamshire (Anh) trưa ngày 17/11 và khiến một số người thiệt mạng. Theo The Guardian, lực lượng cứu hộ được gọi tới khu vực gần làng Waddesdon (Bungkinghamshire, Anh) vào lúc 12h (giờ địa phương) ngày 17/11 sau khi một chiếc trực thăng và một máy bay nhỏ gặp nạn vì va chạm trên không. Vụ tai nạn xảy ra ở độ cao khoảng hơn 300m. Hai chiếc máy bay gặp nạn đều xuất phát từ sân bay Wycombe Air Park, cách hiện trường khoảng 32km.

Dù Nhà Trắng quyết định rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris 2015, nhưng Mỹ nên tham gia giải quyết vấn đề môi trường sinh thái ở biển Đông mà vấn đề môi trường đôi lúc không đơn thuần là môi trường. Các bên liên quan nên thực hiện một kế hoạch xây dựng hòa bình ở khu vực tranh chấp trên biển Đông thông qua sự chỉ đường dẫn lối của khoa học.

Tàu ngầm tấn công ARA San Juan của hải quân Argentina hôm 17/11 mất tích trên Đại Tây Dương trong quá trình di chuyển từ căn cứ Ushuaia đến cảng Mar del Plata với 44 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó bao gồm nữ sĩ quan tàu ngầm đầu tiên của nước này. Quân đội Argentina mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn, cho rằng chiếc San Juan chỉ gặp vấn đề với hệ thống liên lạc, Reuters đưa tin.

Ngày 17/11, đài phát thanh thân chính phủ Sham FM đưa tin ít nhất 35 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành ở miền Đông Syria. Theo nguồn tin, vụ đánh bom liều chết này nhằm vào một trạm kiểm soát của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu nằm ở một khu vực giữa các khu khai thác năng lượng Conico và Jafra tại vùng nông thông phía Đông Bắc tỉnh Deir al-Zour.

