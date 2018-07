Bản tin 8H: Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa

Chịu ảnh hưởng của dải rìa phía Tây hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vì thế trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày trời nắng, chiều tối và đêm nay mưa sẽ tăng dần lên mức rải rác; nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ từ 32-34 độ C, còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ từ chiều nay bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới, trời nhiều mây, mưa tăng lên mức rải rác riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; từ đêm nay đến hết ngày 27/7 ở Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to, vùng núi phía Bắc cần đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. (Xem chi tiết)

Hôm qua, tổ chấm thẩm định thi THPT quốc gia của Bộ GD&ÐT tại Hòa Bình đã thông báo kết quả. Theo đó, Hội đồng chấm thẩm định rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm để tổ chức chấm thẩm định. Kết quả chấm thẩm định cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở GD&ÐT Hòa Bình đã công bố ngày 11/7 vừa qua.

Đu cáp qua sông làm thuê, một người bị lũ cuốn mất tích. Sáng ngày 24/7, lực lượng cứu hộ huyện Đạ Huoai và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tìm kiếm anh Vũ Danh Lâm (27 tuổi, trú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), người bị nước lũ cuốn mất tích khi đu cáp qua sông vào trưa hôm qua (ngày 23/7). Thời điểm đó, anh Lâm cùng một số người đu dây cáp qua sông Đạ Quay đoạn qua xã Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) để vào làm thuê cho một công ty trên địa bàn. Anh Lâm chẳng may trượt tay và bị lũ cuốn mất tích. Những người đi cùng và người dân sống gần đó đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhưng bất thành.

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Văn Thắng (30 tuổi, quê Thái Bình) để làm rõ hành vi điều khiển xe khách giường nằm lao xuống vực khiến 4 người chết, 16 người bị thương. Vụ án đã được khởi tố theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015 - tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Thắng khai vừa đổi lái, điều khiển xe đi được khoảng 30 m thì bị mất phanh khiến lao xuống vực. Xe chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng, đây là chuyến thứ hai Thắng được cầm lái. Theo kết quả trưng cầu giám định, Thắng không có nồng độ ma túy hay nồng độ cồn tại thời điểm kiểm tra.

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ cơ sở then chốt tại trạm phóng vệ tinh Sohae. Hình ảnh vệ tinh hôm 20/7 cho thấy Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ toà nhà dùng để lắp ráp các phương tiện phóng và một giá đỡ thử động cơ tên lửa gần đó, dùng để phát triển các động cơ nhiên liệu lỏng cho tên lửa đạn đạo và phương tiện phóng, theo trung tâm nghiên cứu 38 North. "Bởi những cơ sở này được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên, những nỗ lực này thể hiện Triều Tiên đang có biện pháp xây dựng lòng tin đáng kể", báo cáo viết.

Ít nhất 20 người chết khi hai trận cháy rừng vượt tầm kiểm soát gần thủ đô Athens, Hy Lạp, phát ngôn viên chính phủ sáng sớm nay nói. Những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất nước này trong hơn một thập kỷ xảy ra tại hai khu vực cạnh thủ đô, phá huỷ nhà cửa, làm gián đoạn các tuyến giao thông vận tải. Hiện còn có một số người mất tích, bao gồm 4 khách du lịch từ Đan Mạch. Ít nhất 56 người bị thương.

Một nhà lập pháp thuộc đảng đối lập, nổi tiếng với hình ảnh một chính trị gia "trong sạch và đổi mới" tại Hàn Quốc hôm qua đã nhảy lầu tự sát trong khi đang bị điều tra hành vi nhận tiền bất hợp pháp, Yonhap cho hay. Thi thể nghị sỹ Roh Hoe-chan, 61 tuổi, lãnh đạo đảng Công lý, được tìm thấy gần lối vào một chung cư ở thủ đô Seoul sáng 23/7. Cảnh sát tìm thấy trong áo khoác của ông Roh, bị bỏ lại trên cầu thang tòa chung cư ba mảnh giấy có nội dung về việc tự sát, một gửi cho đảng Công lý, hai gửi cho gia đình.

