Bộ Công an: Đường dây người Trung Quốc đánh bạc ở Hải Phòng rất phức tạp

Hàng trăm chiến sỹ công an đã thức trắng đêm làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, dẫn độ gần 400 đối tượng người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc hơn 10 nghìn tỷ tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) về nước qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Sau gần 3 ngày (từ 27 – 29/7) Bộ Công an phối hợp với Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc hơn 10 nghìn tỷ tại khu đô thị Our City, quận Dương Kinh (Hải Phòng). Đến nay, lực lượng chức năng vẫn lập chốt thắt chặt an ninh nhiều vòng phía ngoài khu đô thị.