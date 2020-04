Đề nghị xử phạt 200 triệu đồng vì tập trung hát karaoke

Quảng cáo

Cụ thể, qua công tác tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT, tối ngày 6/4/2020 Công an huyện Thọ Xuân phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo ở thị trấn Thọ Xuân...

Nhiều người có mặt tại quán karaoke có kết quả dương tính với ma tuý

Tại chỗ, lực lượng Công an đã phát hiện một nhóm 9 đối tượng gồm 5 nam và 4 nữ là nhân viên của quán đang tập trung hát karaoke trong một phòng và có biểu hiện đã sử dụng ma túy.



Cũng tại thời điểm này, một nhóm thanh niên khác gồm 10 người đang chuẩn bị vào phòng hát cũng bị lực lượng Công an lập biên bản và yêu cầu các đối tượng về trụ sở giải quyết. Qua xét nghiệm nhanh, đã có 8 người trong 2 nhóm trên cho kết quả dương tính với ma túy.



Theo lời khai ban đầu của Đỗ Thị Hoa, chủ quán Karaoke Bảo Bảo thì mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ tuy nhiên Hoa vẫn bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid -19 lén lút mở cửa cho khách vào hát karaoke.



Căn cứ vào mức độ, hành vi vi phạm của chủ quán karaoke và 2 nhóm thanh niên nói trên, Công an huyện Thọ Xuân đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý vi phạm hành chính đối với Đỗ Thị Hoa và 18 trường hợp nói trên với tổng số tiền là 190 triệu đồng.

Hoàng Lam