Thanh tra việc tăng giá điện đầu tuần tới

Xử nghiêm cán bộ công an nếu có đủ bằng chứng



Trước hàng loạt các câu hỏi về việc tăng giá điện và kết quả điều tra, xử lý các bậc phụ huynh có con em nằm trong danh sách được nâng điểm ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang được nêu ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết “sẽ thanh tra ngay vào đầu tuần tới”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong việc Bộ Công an có xem xét tạm đình chỉ công việc của các phụ huynh trong ngành công an có con trong danh sách được nâng điểm để phục vụ cho quá trình điều tra việc gian lận thi cử THPT quốc gia 2018 hay không, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Công an cũng như công an các địa phương đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến gian lận thi cử ở Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang.

“Chúng tôi đã khởi tố 16 bị can, đến nay đã xác định 222 học sinh được nâng điểm. Chúng tôi đã chuyển kết quả này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, đang phối hợp với các trường đại học cũng như các địa phương để đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thi cử”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Con 'quan' được nâng điểm: Ủy ban Kiểm tra nên vào cuộc Đối với những cán bộ chủ chốt ở địa phương mà có con cái thuộc diện được nâng điểm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nên chủ động vào cuộc, xác minh, nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các quy định của Đảng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng cho hay, Bộ đang tiếp tục điều tra những vi phạm của các cá nhân khác nếu có, theo đúng quy định pháp luật. Khi có kết quả sẽ thông báo với báo chí và dư luận. Với những cán bộ ngành công an có con em nằm trong danh sách được nâng điểm, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, quan điểm của Bộ Công an là bất cứ cán bộ công an nào nếu có sai phạm pháp luật cũng như có sai phạm trong ngành nếu phát hiện đủ chứng cứ thì sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của ngành.

Thanh tra việc tăng giá điện trong tuần tới

Trả lời câu hỏi của báo chí rằng việc yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra về tăng giá điện, trong khi bộ này cũng là cơ quan ra quyết định tăng giá điện, như vậy có tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi trong kiểm tra việc tăng giá điện không? - ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Công Thương cho rằng, Bộ Công Thương đã căn cứ vào các quyết định của Thủ tướng về khung giá bán lẻ điện bình quân 2016-2020 và xét đề nghị của EVN, điều kiện thực tiễn… bộ đã báo cáo trình Chính phủ các phương án điều chỉnh giá điện. Sau khi Thủ tướng có ý kiến phê duyệt, bộ đã quyết định ban hành tăng giá bán lẻ điện thêm 8,36% từ 20/3.

“Chúng tôi chia sẻ với suy nghĩ, bức xúc của người tiêu dùng khi nhận hoá đơn tiền điện cao hơn trong bối cảnh khó khăn hiện nay”, ông Hải nói và cho biết đã yêu cầu EVN tiếp nhận xử lý, giải đáp thoả đáng trường hợp phát hiện lỗi của ngành điện phải xin lỗi và khắc phục. Bộ cũng đã lập 3 đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện quyết định điều chỉnh giá điện.

Thủ tướng: Tăng giá điện gây tâm tư trong nhân dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc tăng giá điện vừa qua đã gây tâm tư trong nhân dân. Từ đó, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá, từ đó, công khai kết quả.

Về việc đánh giá tác động việc tăng giá điện, ông Hải khẳng định, trước khi có quyết định tăng giá điện, Bộ Công Thương và các bộ, ngành như Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính… đã cùng đánh giá tác động của việc tăng giá điện, ảnh hưởng tới CPI, GDP, các mặt hàng… ra sao. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu bộ đánh giá tác động gián tiếp của việc tăng giá điện.

Trả lời câu hỏi về việc Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc tăng giá điện, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, sau khi Thủ tướng chỉ đạo, ngay đầu tuần tới, cơ quan này sẽ bắt tay ngay vào việc. Ông cho biết trong quá trình này, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính với tinh thần làm sao kết luận chính xác, khách quan, làm rõ đúng sai. “Tinh thần khi có kết luận, chúng tôi sẽ công khai”, ông Lam nói.

Về việc nghiên cứu sửa biểu giá bán lẻ điện bậc thang (6 bậc) hiện nay cho phù hợp để giảm bù chéo giữa các hộ tiêu dùng, cụ thể hướng sửa đổi sẽ thế nào? - ông Đỗ Thắng Hải cho biết, đây là chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp hôm nay. Còn sửa thế nào thì phải trên tinh thần “đảm bảo tốt hơn trước, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, khuyến khích dùng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phù hợp thực tiễn đất nước”.

Đối với đề xuất đưa thông tin phương án điều chỉnh giá xăng dầu, giá điện chưa công bố vào diện “Mật”, ông Hải cho hay, đây là các phương án tính toán, trình các cấp có thẩm quyền trước khi công bố chính thức. Hiện giá điện là mặt hàng Nhà nước thống nhất quản lý, ảnh hưởng tới đời sống, điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước… nên có tác động không nhỏ tác động tới lạm phát và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. “Thực tế cho thấy lạm phát kỳ vọng trong nhân dân ảnh hưởng không nhỏ tới điều hành chỉ đạo, lạm phát của Nhà nước nên có đề xuất đưa điều hành xăng dầu, điện vào danh mục bí mật Nhà nước”, ông Hải cho biết.

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì không thể bao cấp. Việc tăng giá điện đã được Chính phủ và Thường trực Chính phủ thảo luận kỹ lưỡng. Do giá điện tăng cùng thời điểm giá xăng dầu tăng nên các loại quỹ không thể hỗ trợ nhiều, gây tâm tư cho nhân dân. Ngoài ra, phương pháp tính (giá điện) chưa thực sự khoa học, rõ ràng, thuyết phục cũng dẫn đến tâm tư trong nhân dân những ngày gần đây. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tiến hành thanh tra về việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá để công bố công khai cho toàn dân biết. “Việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng thấy cần thiết phải báo cáo lại trước Chính phủ, trước nhân dân về vấn đề này”, Thủ tướng nói.

Văn Kiên - Luân Dũng