Thứ trưởng Bộ Công an: Xử lý vụ Nhật Cường đúng người, đúng pháp luật

Chiều 4/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã thông tin với báo chí về vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường.

Cụ thể khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ điều tra của vụ án này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hiện cơ quan điều tra của Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án. "Sẽ có kết luận bảo đảm đúng người, đúng pháp luật và xử lý theo quy định", ông Ngọc khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).



Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.



Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.



Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.



Ngày 09/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.



Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.



Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Xem xét đưa ra khỏi ngành những cán bộ như Đại úy Lê Thị Hiền?

Đại úy Lê Thị Hiền (Công an Đống Đa- Hà Nội) sau vụ gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất hay không, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết: Công an Hà Nội đã có quyết định kịp thời là tạm đình chỉ công tác, giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra các hành vi để kết luận. "Đúng sai thế nào sẽ xử lý theo đúng quy định", ông Ngọc nói.

Cũng tại buổi họp báo hôm nay, trước câu hỏi về việc Bộ Công an có xem xét đưa ra khỏi ngành với những cán bộ công an như(Công an Đống Đa- Hà Nội) sau vụ gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất hay không, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết: Công an Hà Nội đã có quyết định kịp thời là tạm đình chỉ công tác, giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra các hành vi để kết luận. "Đúng sai thế nào sẽ xử lý theo đúng quy định", ông Ngọc nói.

Trước đó bà Hiền cũng đã bị đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm, làm rõ về hành vi chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều hãng hàng không cũng triển khai yêu cầu của nhà chức trách hàng không về việc từ chối bán vé máy bay, ngăn chặn việc đặt chỗ đối với bà Lê Thị Hiền.



Văn Kiên - Dũng Nguyễn - Mạnh Thắng