Nissan Livina 2019 có gì cạnh tranh với Toyota Avanza?

Thiết kế của Nissan Livina 2019 khá tương đồng với Mitsubishi Xpander nhưng sự khác biệt có thể nhận ra ngay ở phần đầu xe với mặt ca-lăng Dynamic Shield được thay thế bởi V-Motion. Dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng nằm phía trên đèn pha, thanh mạ chrome hình chữ V lớn chạy phía dưới lưới tản nhiệt.

Cũng khác biệt với Xpander khi cản trước của Nissan Livina có một thanh mạ bác nhô ra và đèn sương mù có thiết kế góc cạnh ở hai đầu (so với đèn sương mù tron trên Xpander). Hai bên sườn xe có đường cắt chìm sâu nối với các cụm đèn hậu; cửa kính sau có đường viền đen cho cảm giác liền mạch.

Đuôi xe Nissan Livina 2019 có thiết kế đơn giản hơn Mistsubishi Xpander.

Đuôi xe Nissan Livina 2019 có cụm đèn hậu khá giống với Xpander dù có đèn LED khác biệt. Cửa cốp sau của xe cũng được thiết kế đơn giản hơn so với mẫu MPV của Mitsubishi. Cuối cùng, phía dưới cản sau có 2 phần khuếch tán ống xả màu bạc giống như trên mẫu X-Trail.

Vì chia sẻ nền tảng khung gầm, Nissan Livina mới cũng được trang bị động cơ 1.5L cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Khoảng sáng gầm xe tối đa của Livina 2019 lên tới 205 mm.

Mẫu xe này có màn hình giải trí cảm ứng 7 inch.

Mẫu xe này được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 7 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đèn định vị ban ngày LED, bánh mâm 16 inch 2 tông màu, màn hình màu đa thông tin với đèn báo hiệu chạy tiết kiệm Eco, camera lùi, chìa khóa thông minh với nút bấm khởi động, vô lăng có thể chỉnh được nhiều hướng và ổ cắm điện 12V cho mỗi hàng ghế.

Nissan Livina 2019 sẽ được bán ra với 5 phiên bản tại Indonesia: E MT, EL MT, EL AT, VE AT, và phiên bản cao nhất VL AT. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn 2 túi khí, hệ thống bó cứng phanh ABS, và phân bổ lực phanh điện tử EBD. Phiên bản VE và VL có thêm phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VDC.

Nissan Livina là mẫu MPV giá rẻ có bố trí 7 chỗ ngồi.

Mức giá cho phiên bản E MT thấp nhất là 198.800.000 Rupiah (khoảng 327 triệu đồng) với bánh mâm 15 inch, không có quạt gió cho hàng ghế sau và hệ thống radio và cao nhất là 261.900.000 Rupiah (khoảng 431 triệu đồng) cho phiên bản VL với đầy đủ trang bị.

Viết Hoàng

Theo Paultan