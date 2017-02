TPO - TIN NÓNG ngày 2/1: Khống chế, đòi hiếp dâm nữ hàng xóm đang tắm; Con chơi đá gà, cha đâm 5 người trọng thương ở miền Tây; Đi chơi Tết, bị trộm đột nhập lấy gần 2 tỷ đồng ở Sài Gòn; Nữ giáo viên tưới xăng lên người và con rồi châm lửa đốt...

Chị Nguyễn Gái Huyền Em (31 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đang ngủ trong nhà thì bị. Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra vụ việc.Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hứa Chanh (SN 1999, quê Bạc Liêu) về tội Giết người. Trước đó,Mâu thuẫn với người thân,. Lực lượng chức năng thị xã Phổ Yê đã xuống hiện trường lập biên bản, lấy lời khai từ các nhân chứng.Chiều 31/1 (mùng 4 Tết), Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) đã đột kích trường gà tại khu vực 10 (phường Hưng Phú, quận Cái Răng). Tại hiện trường,Sau vài giờ khóa cửa đi chúc tết và thăm họ hàng về, người đàn ông 46 tuổi (trú phường Bình An, quận 2, TP.HCM) phát hiện cửa chính nhà bị phá, nhiều đồ đạc bị xáo trộn.. Công an quận 2 đã rà soát các camera xung quanh khu vực, lấy lời khai những người liên quan để điều tra.Đang nhậu,. Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Đắc để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.. Chị H chống cự quyết liệt rồi vùng chạy đến Công an xã Lộc An để trình báo. Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ việc.