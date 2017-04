TPO - TIN NÓNG ngày 16/4: "Tòm tem" với em vợ, anh rể bị công an bắt giam; Chủ quán bida bị đâm tử vong sau khi dùng ly bia gây sự; Đã xác định được nghi phạm hiếp dâm, giết chết cô gái tại Hòa Bình...

Bị tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 1 (PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) chặn dừng tại trạm thu phí cầu Đồng Nai vì vi phạm giao thông,. Sau khi gây ra vụ việc, tài xế nhảy khỏi xe tháo chạy về hướng cầu Đồng Na rồi đến Công an TP Biên Hoà trình diện.Trước đó, Tùng bị bắt quả tang khi đang có hành vi bán ma túy cho Nguyễn Bá Toàn (SN 1984, trú thôn Kinh Lương, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng); thu 100,21 gam cần sa và một số tang vật liên quan.Do xe bị nổ lốp sau khi rời ngân hàng, ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1965, ngụ xã Phú Thuận A) tấp vào một quán sửa ven đường. Tuy nhiên. Phát hiện vụ việc, bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965) chưa kịp tri hô thì bị đối tượng này đánh gục. Công an huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp đang điều tra vụ việc.Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam Giàng A Chư (SN 1983, trú xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên), để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em. Trước đó,. Phát hiện vụ việc, vợ Giàng A Chư đã tố cáo tới cơ quan chức năng.Phát hiện nhóm thanh niên tụ tập nhiều xe máy trước Cung thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) có hiện tượng tổ chức đua xe trái phép, hàng chục cán bộ công an TP Đà Nẵng đã đến hiện trường để tổ chức ngăn chặn.Bị Trần Nguyễn Anh Khoa (27 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) dùng chai bia đập vào đầu do mâu thuẫn,. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để điều tra về hành vi Giết người.Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Doãn Hậu (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và Môi giới mại dâm. Hậu khai đãNgày 16/4,tại lán trong rừng là hàng xóm của nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.