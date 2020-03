Courtney Stodden hết đăng ảnh nude, lại nội y xuyên thấu hậu ly hôn chồng U60

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Courtney Stodden đăng ảnh khoe tóc mới, kèm dòng chú thích: “Tất cả những căng thẳng qua hết và giờ đây tôi đã ly hôn. Còn gì tốt hơn ngoài một mái tóc mới để hàn gắn tâm hồn đúng không các quý cô?”.

Tuy nhiên, thay vì mái tóc, cư dân mạng lại đổ dồn vào vòng một ngoại cỡ “che cũng như không” sau chiếc áo lót trễ vai ren đen xuyên thấu.

Courtney Stodden thay đổi kiểu tóc hậu thông báo ly hôn chồng U60.

Hình ảnh mới được Courtney chia sẻ chỉ một tuần sau khi cô tung loạt ảnh khỏa thân 100% trên trang cá nhân nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Bức ảnh dường như lấy ý tưởng từ tấm ảnh bìa ấn bản Dixie Chicks tháng 5/2003 của tạp chí Mỹ Rolling Stone. Tuy nhiên, thay vì những cụm từ thông điệp, ngôi sao truyền hình 9x viết lên cơ thể tên những phụ nữ được cho là biểu tượng của nữ quyền, chống bất bình đẳng giới và phong trào #MeToo như Halsey, Demi Lovato, Rose McGowan, Marilyn Monroe…

Courtney khỏa thân vào ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Courtney được cho "mượn" ý tưởng tự ảnh bìa ấn phẩm của Rolling Stone năm 2003.

Chính Stodden cũng là một thành viên của #MeToo. Năm 2018, Stodden từng tiết lộ bị lạm dụng tình dục 2 lần vào năm cô 19 tuổi trên chương trình The Tomorrow Show.

Courtney Stodden sinh năm 1994, là nhân vật truyền thông, người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ và người phát ngôn quốc gia Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (People for the Ethical Treatment of Animals).

Cô được biết đến với biệt danh “cô dâu tuổi teen” hay “cô dâu 16 tuổi” khi kết hôn với nam diễn viên Doug Hutchison ở tuổi 16. Cặp đôi hơn kém nhau đến 34 tuổi.

Courtney kết hôn vào năm 16 tuổi với người chồng hơn 34 tuổi.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm gắn bó với nhiều điều tiếng, hai người đã ly hôn vào hồi đầu tháng 3 năm ngoái. Trước đó, họ đã có 3 năm ly thân.

Vào đúng ngày hoàn thành thủ tục ly hôn, Courtney đăng bức ảnh chồng cũ hôn lên má, cùng với những dòng chia sẻ cảm xúc khá dài.

“Hôm nay là 3/3/2020 – tôi chính thức ly hôn với nam diễn viên Doug Hutchison. Đây là một ngày nhiều cảm xúc đối với tôi. Không rõ cảm xúc của anh ấy, nhưng tôi có thể nói với mọi người rằng tôi thấy ổn hơn. Tôi nhìn lại thời gian đã qua và cảm thấy bị lợi dụng. Tôi quá sợ hãi để lên tiếng về việc cảm thấy bị xăm xoi hay ngược đãi bằng lời nói trong cuộc hôn nhân gần 10 năm, bởi vì tôi là một đứa trẻ và anh ấy 50 tuổi khi chúng tôi kết hôn. Nhưng bây giờ tôi là một phụ nữ và đến lúc tôi phải nói về vấn đề này. Tôi cảm thấy bị bế tắc, thao túng và đôi khi bị người lớn bỏ rơi. Lớn lên trong một môi trường như vậy – nó trở thành một nơi cô đơn và tối tăm.

Với Doug, em sẽ luôn yêu anh, nhưng đồng thời không nguôi cơn tức giận. Anh đã bỏ rơi em – một phụ nữ trẻ con, khiến em cảm thấy bị coi thường và bối rối. Những khó khăn này em sẽ vượt qua. Em chúc anh sống tốt. Nhưng xin đừng lặp lại điều này với một cô bé vị thành niên nữa. Nó không đúng ngay cả khi được phụ huynh cho phép. Hãy chờ một khoảng thời gian trước khi kết hôn. Trẻ em không phù hợp với anh. Em luôn luôn yêu anh. Hãy sống tốt hơn, và em cũng sẽ vậy”, Courtney viết.

Dự kiến, mỹ nhân tóc vàng sẽ phát hành tự truyện kể về cuộc hôn nhân ồn ào với Doug Hutchison.

Tú Oanh

Theo Daily Mail