Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga lần đầu được bắn thử từ tàu chiến

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin quân sự cho hay tên lửa được phóng đi từ khinh hạm mạnh mẽ nhất trong hải quân Nga, tàu Đô đốc Gorshkov. "Theo chương trình thử nghiệm nhà nước của Tsirkon (Zircon), tàu Đô đốc Gorshkov đã phóng thử tên lửa từ Biển Barents chống lại một mục tiêu mặt đất tại một trong các khu vực thử nghiệm quân sự ở Bắc Urals vào đầu tháng 1”, nguồn tin nói. Một nguồn tin thứ hai xác nhận rằng vụ thử đã thành công, khi tên lửa tấn công mục tiêu cách đó hơn 500km. Hải quân Nga được nói là đã lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa từ tàu ngầm, dự kiến trong năm nay.

Vẫn chưa rõ liệu tên lửa siêu thanh chống hạm Zircon có được đưa lên tàu ngầm nào của Nga hay không, nhưng việc trang bị cho các tàu hộ tống và tàu khu trục/khinh hạm của Nga đã được xác nhận. Các tàu chiến hạm lớp Kirov của Nga cũng được hoán cải để tích hợp tên lửa Zicron cùng với các loại tên lửa khác. Tên lửa Zircon và P-800 dự kiến thay thế các tên lửa P-700 “Granit” cũ và nặng hơn nhiều. Các tên lửa mới này không chỉ uy lực, đa năng hơn, mà do kích thước nhỏ hơn, có thể được mang theo với số lượng gấp bốn lần tên lửa cũ.

Đô đốc Gorshkov là khinh hạm duy nhất thuộc lớp Đô đốc Gorshkov đang phục vụ. Ít nhất tám chiếc khác đã được lên kế hoạch đóng. Đây là lớp tàu chiến đấu mặt nước nặng nhất do Nga chế tạo kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Các tàu có thể chứa 48 ống phóng thẳng đứng, và mặc dù nhỏ và nhẹ hơn nhiều so với các tàu chiến đối thủ, tàu Đô đốc Gorshkov trở nên cực kỳ đáng gờm khi được trang bị các tên lửa Zircon, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hơn 1000km với độ chính xác cao. Tốc độ Mach 9 cho phép nó vô hiệu hóa hoàn toàn các tàu chiến lớn hơn chỉ với một quả tên lửa. Sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động, tàng hình và các biện pháp đối phó điện tử khiến Zircon gần như không thể bị đánh chặn.



Theo Military Watch, Zicron vượt xa khả năng của tên lửa các cường quốc đối thủ cũng như các lớp tên lửa chống hạm cũ của Nga như Kalibr. Đối thủ gần nhất của Zircon hiện nay là tên lửa chống hạm YJ-18 của Trung Quốc, giới hạn ở tốc độ chỉ ở mức Mach 3 và tầm bắn 550km, trong khi tên lửa cận âm Harpoon của Mỹ đã trở nên già cỗi. Zicron mang lại cho các tàu chiến Nga một lợi thế vượt trội khi đối đầu với tàu địch cách xa hàng trăm km.

Anh Minh