Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Sự thật những vùng nguyên liệu trăm ha

Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO (Báo Tiền Phong số ra ngày 15/7/2020 đã nêu thông tin trong bài "Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0").