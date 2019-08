Vì sao trống quy định riêng xe đưa đón học sinh?

Quảng cáo

Liên quan đến vụ việc cháu L.H.L (6 tuổi), học sinh lớp 1, Trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏ quên trên xe dẫn tới tử vong chiều 6/8, nhiều người đã đặt vấn đề về quy định với xe đưa đón học sinh.



Giải đáp vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Đường bộ Phan Thị Thu Hiền cho biết, xe ô tô đưa đó học sinh hoàn toàn là xe khách, phải đăng ký kinh doanh dưới dạng xe hợp đồng (nếu thuê) hoặc xe vận chuyển nội bộ (nếu trường trang bị). Tuy nhiên, dù thế nào vẫn là hình thức kinh doanh có điều kiện, phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn về xe kinh doanh.



“Sự việc trên xảy ra không phải do thiếu quy định, hay quy chuẩn, tiêu chuẩn, hoặc xe không tốt. Chiếc xe đó là xe mới, nên khi đóng kín không khí hoàn toàn không lưu thông được, dẫn tới ngạt. Vụ việc hoàn toàn do ý thức lái xe và nhân viên nhà trường, các nhân viên quá tắc trách”, bà Hiền nói, và bày tỏ sự xót xa trước vụ việc trên.



Theo bà Hiền, xe đưa đón học sinh luôn có 1 giáo viên hướng dẫn và 1 lái xe. Giáo viên phụ trách xe phải kiểm tra và là người rời xe khi các em đã xuống hết. Với lái xe, đặc biệt xe khách, nguyên tắc cơ bản mỗi khi rời khỏi xe phải kiểm tra, rà soát lại 1 lượt trên và quanh xe, và là người cuối cùng rời khỏi xe. Nếu các nguyên tắc đó được thực hiện, vụ việc đáng tiếc trên đã không xảy ra.



Theo thông tin từ Sở GTVT Hà Nội, xe trên biển đăng ký 29B – 06956, loại 16 chỗ, người đứng tên đăng ký là ông Doãn Quý Phiến (cũng là tài xế). Xe vẫn còn hạn đăng kiểm. Dù là xe hợp đồng, nhưng xe này vẫn chưa đăng ký kinh doanh với Sở GTVT Hà Nội.



Theo các chuyên gia, Việt Nam cần bổ sung quy định riêng với xe đưa đón học sinh của trường học, để đảm bảo thống nhất, an toàn, và trách nhiệm xảy ra các trường hợp như trên.

Không như Tổng cục phó Đường bộ nói, nhiều nước trên thế giới đã có quy chuẩn riêng về loại hình xe buýt học đường. Ví dụ như ở Mỹ, cả trăm nay, màu vàng và kích cỡ xe dường như là đặc trưng. Khi tham gia lưu thông, loại hình này cũng được ưu tiên tối đa...

Lê Hữu Việt