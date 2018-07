Bản tin Hình sự 18H: Bé gái bị U50 xâm hại 2 năm tới mang thai

Bị nghi do ngáo đá, Thạch Sà Khêl (SN 1983) dùng dao truy sát hàng xóm tại ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) khiến. Công an tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ nghi can Thạch Sà Khêl để điều tra vụ án.