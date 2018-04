Bản tin Hình sự 18H: Lời khai man rợ của kẻ sát nhân chặt đầu hàng xóm

cả hai cô gái trong 2 quán cà phê do 2 người đàn ông Thanh Hóa làm chủ đều khai trước đó đã tìm việc qua trung tâm môi giới việc làm và bị lừa vào đây và bị ép "làm việc". Công an huyện Trảng Bỏm (Đồng Nai) đã giải cứu 2 cô gái này và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Sau khi bị bắt quả tang đang kích dục cho khách ở ấp Phú Sơn (xã Bắc Sơn), Công an huyện Trảng Bỏm (Đồng Nai) đã giải cứu 2 cô gái này và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phá khóa, phát hiện chủ nhà Ng.H.D (SN 1979) tử vong trong tư thế treo cổ trên tầng 2. Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Phát hiện thấy dấu hiện bất thường và mùi hôi bốc ra từ ngôi nhà số 17 đường Trương Hán Siêu (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Thành Đạt (21 tuổi) và Tạ Danh Tiềm (22 tuổi, cùng ngụ xã Bàu Cạn) đã vây đánh người này. Nạn nhân bỏ chạy khoảng 1,5km thì gục chết. Công an huyện Long Thành tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nghe ông Phạm Văn Hải (55 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn) xỉn rượu vừa đi vừa thách thức "chấp hết", Nạn nhân bỏ chạy khoảng 1,5km thì gục chết. Công an huyện Long Thành tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

bắt quả tang ông Lê Quốc Hùng (44 tuổi, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long)-Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh khi đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp tại một quán cafe trên địa bàn phường Bãi Cháy. Theo đó, ông Hùng bị tố cáo đòi chia đôi số tiền vi phạm của doanh nghiệp trên địa bàn. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tại một quán cafe trên địa bàn phường Bãi Cháy. Theo đó, ông Hùng bị tố cáo đòi chia đôi số tiền vi phạm của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ẩu đả do mâu thuẫn sau trận bóng đá,trên đường cấp cứu. Gây án xong Tài mang cây dao đến cơ quan Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đầu thú.Do món nợ 20 triệu đồng, chị Cẩm Hằng (SN 1990) cùng bạn trai. Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ cả 3 đối tượng liên quan để điều tra, xử lý.Sát hại, chặt đầu ông Hồ Thanh Nhàn (SN 1959), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1970, cùng ngụ khóm 3) cầm 2 con dao đóng cửa cố thủ trong nhà.. Tâm khai gây án do tức giận vì nạn nhân nhiều lần đi vào đất vườn nhà của nghi phạm mà không xin phép.Liên quan đến. Tuy nhiên Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đây là thông tin chưa chính xác.

