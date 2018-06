Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai đánh dã man tới chết

Thấy nhóm 9 cán bộ Công an phường Bình Minh (TP Lào Cai) khám xét nhà do vợ bị tình nghi liên quan đường dây buôn bán ma túy, Nguyễn Tiến Thành (42 tuổi) đã lăng mạ rồi bất ngờ cầm thanh kiếm tự chế dài gần 90cm đâm trúng ngực trung úy Đoàn Văn Minh. Sau 24 giờ gây án, Thành bị công an tỉnh Lào Cai bắt tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Phong Thổ (Lai Châu). (Xem chi tiết)

Trong cơn ngáo đá, thấy lực lượng Công an phường Phước Vĩnh xuất hiện, Huỳnh Thanh Duy (28 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) đã chốt cửa, nhốt mẹ trong nhà để cố thủ rồi dùng 2 thanh sắt uy hiếp mẹ mình và đe dọa phóng hỏa. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khống chế được Duy, thu giữ hung khí, giải cứu nạn nhân thành công. (Xem chi tiết)

VKSND huyện Hóc Môn (TP HCM) đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với ông T.C.D. (SN 1990)-giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện về tội "Dâm ô với trẻ em". Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an huyện Hóc Môn đã trực tiếp lấy lời khai ông D. và 9 nữ sinh khác đồng thời cho thực nghiệm hiện trường để xác minh vụ việc. (Xem chi tiết)

Ập vào kiểm tra căn biệt thự trên đường Trần Phú (phường 5, TP Vũng Tàu), công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện 8 nam thanh niên và 5 cô gái đang sử dụng ma túy. Nhóm đối tượng khai góp 21 triệu đưa cho Nguyễn Ngọc Gia Bảo (23 tuổi) mua ma túy ở Biên Hòa (Đồng Nai) mang xuống Vũng Tàu thuê biệt thự để bay lắc. (Xem chi tiết)

Uống say lại buồn chuyện gia đình, Vũ Anh Tuấn (SN 1992) rút khẩu súng bắn nhiều phát lên trời, trong đó có 1 viên đạn lạc vô tình trúng vào cửa kính xe đưa đón học sinh lưu thông cùng chiều trên QL19 (thuộc địa phận thôn Phú Yên, xã H'ra). Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) đang chờ kết quả giám định khẩu súng gây án để có căn cứ xử lý. (Xem chi tiết)

Đang ngủ ở lán trại canh vật liệu cho ngôi nhà đang xây, vợ chồng ông Nguyễn Văn Kề (SN 1969, trú thôn Bình Tân, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) đã bị một đối tượng xông vào xịt hơi cay và cướp đi lắc vàng đang đeo trên tay bà Bùi Thị Kim Yến (SN 1970) . Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn với người yêu, Phạm Văn Thiện (SN 1999, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức) đã đánh T. (SN 2001, ở quận Ba Đình) khiến cô gái bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi trái… Nạn nhân đã tử vong sau 4 ngày nhập viện. Sau khi biết T. đã qua đời, Thiện đã đến cơ quan công an TP Hà Nội trình diện, khai nhận hành vi của mình. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyen William Anh (SN 1985, quốc tịch Mỹ, trú quận 3) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Người đàn ông này đã tham gia vào đoàn người tụ tập, gây rối trên nhiều tuyến đường và leo lên xe đặc chủng hô hào, kêu gọi người khác vượt qua chốt chặn của lực lượng chức năng. (Xem chi tiết)

Do chồng làm nghề lái xe thường xuyên về muộn, chị Tâm (27 tuổi) không nghi ngờ khi có người nằm cạnh mình và con nhỏ vào lúc sáng sớm.. Trước đó, một bé gái tại địa phương cũng bị một người đàn ông đột nhập vào phòng, giở trò đồi bại. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang điều tra vụ việc.

Sơn Ngân