Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ 18 tuổi bị ép khỏa thân trong nhà nghi

ập vào nhà hàng bia (có tên gọi khác là bar H5, tại K30, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất), Công an thành phố Biên Hòa phát hiện hàng trăm thanh niên đang lắc lư trong tiếng nhạc, thu giữ ma túy tổng hợp, ma tuý dạng cỏ, thuốc lắc...Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết,. Cơ quan điều tra Công an tỉnh cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hậu để điều tra làm rõ hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Xảy ra va chạm nhẹ tại khu vực bến phà Vàm Cống,nhưng thấy tài xế xe giường nằm Trần Đình Thống (46 tuổi, ngụ Kiên Giang) cầm hung khí xuống xe,. Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã xử phạt hành chính cả 3 đối tượng trên 750.000 đồng/người về hành vi Đánh nhau. (Xem chi tiết) Sau 4 tháng phá án,, xảy ra ở thôn Tùng Giản (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) khiến 3 người trọng thương. Được biết, chủ mưu là Phan Văn Nam (27 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước) đã ra đầu thú đầu tháng 1/2018. (Xem chi tiết) Gửi ô tô trong bãi đỗ xe của Siêu thị BigC (phường Đông Hòa, TX.Dĩ An), khi trở racùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm hung thủ. (Xem chi tiết) Sau khi lên mạng giả là nữ để lừa có hình khỏa thân của một nữ sinh lớp 12 (trường THPT Lấp Vò 2),nhưng bất thành. Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt hành chính Tùng Em 7.500.000 đồng. (Xem chi tiết) Trộm xe máy của anh N.V.C dựng trước cửa nhà quên rút chìa khóa nhưng khi đi đến thị trấn Ngã Sáu,. Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang đã bắt Huỳnh Văn Thảo để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết) Có tình cảm với Trần Thị T. (15 tuổi, quê TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận),. Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Thấy bạn xảy ra mâu thuẫn trong quán game ở thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm),sau khi bỏ chạy được vài bước. Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt giữ Sơn cùng 4 "chiến hữu" để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân