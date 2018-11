Bản tin Hình sự 18H: U70 giết nữ gia chủ khi hiếp dâm bất thành

bị Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú TPHCM) chỉ đạo "đàn em" tìm bắt, đánh đập tra tấn như thời trung cổ trong 10 ngày khiến nạn nhân chết lâm sàng, tử vong. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt 7 người, truy nã 2 đối tượng và khởi tố vụ án để điều tra. (Xem chi tiết) Làm việc cho một cty tín dụng đen nhưng khi đi thu tiền nợ của khách, Nguyễn Văn Minh không nộp lại mà "bỏ túi" và còn cầm cố 1 chiếc xe máy của cty để tiêu xài cá nhân nên. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt 7 người, truy nã 2 đối tượng và khởi tố vụ án để điều tra.

đoạn ghi âm được cho có nội dung tố cáo Trưởng Công an TP Thanh Hóa nhận 260 triệu đồng để "chạy án", đại tá Nguyễn Chí Phương cho biết cấp dưới của ông sau khi phạm tội trộm cắp xe máy có đến gặp ông "xin xỏ" và cố tình để lại quà. "Ngay sau đó tôi gọi tổ công tác xuống tiếp nhận và đem trả lại" - vị này cho biết. (Xem chi tiết) Liên quan tới,

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ấp 3 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) làm 6 người chết, 19 căn nhà bị cháy, đến nay công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án. Do tài xế xe bồn là Thạch Vân (quê Trà Vinh, ngụ huyện Chơn Thành) đang bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chưa thể lấy lời khai nên chưa khởi tố bị can. (Xem chi tiết) .

Khi đang băng bó vết thương anh này bị một nhóm côn đồ khoảng hơn 10 người xông vào phòng cấp cứu tiếp tục "truy sát", đập phá tài sản. Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Bị đánh dẫn tới thương tích ở quán karaoke trên phố Hồ Xanh (phường Lam Hạ, TP Phủ Lý), P.T.B. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu..

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng....", xảy ra tại Ngân hàng BIDV. Trong đó,Thấy chồng bà Thi (48 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) đi bán vé số, Trần Văn Nam (62 tuổi) bơi xuồng sangnên đã đè lên người, bịp miệng bà Thi khiến nạn nhân tử vong do ngạt thở. Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị truy tố Nam tội Giết người.

