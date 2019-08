Bản tin Hình sự: 'Nhân vật' đặc biệt trong buổi thực nghiệm tại trường Gateway

Quảng cáo

Buổi thực nghiệm do Công an quận Cầu Giấy chủ trì với sự tham gia của đại diện VKS quận, bị can Nguyễn Bích Quy, tài xế Doãn Quý Phiến và một số người liên quan. Đại diện gia đình bé Long cũng có mặt trong buổi thực nghiệm. Theo ghi nhận của phóng viên, đầu giờ chiều 30/8, tổ công tác liên ngành gồm nhiều cán bộ. Chiếc xe Ford Transit 16 chỗ BKS: 29B-069.56 được đưa đến để diễn tả lại quá trình diễn ra vụ việc. Trong đó tài xế Phiến và bà Quy cũng thực hiện lại quá trình đưa đón 13 học sinh, quá trình phát hiện bé Long trong ô tô. Mọi trình tự được cảnh sát và đại diện VKS ghi lại (xem chi tiết).

Chiều 28/8, vợ chồng Phong Trung mua nước sâm của ông Sang thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, thách thức nhau. Sau đó, vợ chồng Phong Trung bỏ đi và ông Sang cũng lấy xe máy đi nơi khác. Một lúc sau, Trung rủ thêm các đối tượng khác cầm hung khí đuổi theo ông Sang đi xe máy trên đường Cao Thắng. Thấy nhóm của Trung quá đông, ông Sang vứt xe bỏ chạy thì bị anh em Trung rượt theo chém nạn nhân gục dưới đường rồi cả tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng cánh tay trái gần đứt lìa (xem chi tiết).



Tối 29/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 (TPHCM) cho biết đã ra thông báo tìm những người liên quan để phục vụ việc điều tra, xác minh các tình tiết liên quan đến nạn nhân Nguyễn Vũ Tôn Phúc, sinh năm 1975, quê Đồng Nai. Trước đó vào sáng 28/8, nhân viên Bến phà Cát Lái (quận 2) phát hiện một thi thể ở khu vực bến phà nên trình báo công an (xem chi tiết).

Bà Hòa có quen biết ông Hoàn (SN 1965) thông qua mạng xã hội. Sáng 12/1, hai người hẹn nhau ăn trưa tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) đồng thời, ông Hoàn cũng rủ ông Hà (SN 1970) đi cùng với mục đích nhờ Hòa giúp mua dâm. Phần mình, bà Hòa gọi thêm 2 cô gái sinh năm 1986 và 1991 đến tham dự ăn uống. Cả nhóm gặp nhau tại một nhà hàng ở thị trấn Xuân Mai vào buổi trưa. Lúc này, ông Hoàn gọi bị cáo Hòa vào nhà vệ sinh nói mình và bạn muốn mua dâm (xem chi tiết).

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 4 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã buôn bán, vận chuyển trót lọt qua biên giới trên 100 bánh heroin (xem chi tiết).

Anh Lê Hoài Chung (23 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) đang trực bảo vệ trước một ngân hàng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM thì thấy người đàn ông quốc tịch Bulgaria đi vào trụ ATM với nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi người này rời đi, anh Chung đến kiểm tra thì phát hiện trụ ATM bị gắn một thiết bị lạ nên báo cáo lãnh đạo phân công người theo dõi (xem chi tiết).

Chiều 30/8, công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Quang Khải (27 tuổi, nhân viên cồn ty Alibaba) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, gia đình anh P đến trụ sở công ty Alibab để khiếu nại việc gia đình anh có mua một lô đất là dự án của công ty cổ phần địa ốc Alibaba nhưng công ty không giao dù đã quá thời hạn. Sau một hồi nói chuyện, anh P. và một người trong công ty xảy ra mâu thuẫn rồi xảy ra xô xát. Lúc này, anh P. bị nhiều người mặc đồng phục có chữ “An ninh địa ốc Alibaba” hành hung gây thương tích (xem chi tiết).

Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (công ty giả mạo trực thuộc Bộ Quốc phòng) và Công ty cổ phần Liên Kết Việt. Trong đó, Công ty cổ phần Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất. Từ tháng 3/2014 đến 11/2015, bảy bị can trên đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Liên Kết Việt và Công ty BQP (xem chi tiết).

UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết UBND phường Hạ Đình đã ký Quyết định thu hồi văn bản thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy cho người dân sinh sống sau vụ cháy tại công ty phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân) do không đủ thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở. Trước đó, ngày 28/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại Cty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông trên diện tích kho xưởng rộng 6000m2 (xem chi tiết).



Lộc Liên

Tổng hợp