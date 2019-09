Luật sư gia đình bé trai trường Gateway tử vong gửi 6 kiến nghị muốn làm sáng tỏ

Đây là lần đầu tiên gia đình nạn nhân thông qua ba luật sư đại diện là Vũ Gia Trưởng, Phạm Hương Giang và Lê Đức Thắng gửi kiến nghị về các tình tiết trong vụ án.



Theo đó, luật sư đề nghị thu thập toàn bộ dữ liệu hệ thống camera lắp tại các vị trí ở cổng trường Gateway, các hành lang, trong phòng học; khám nghiệm lại bên trong chiếc ôtô chở Long do tài xế Doãn Quý Phiến điều khiển để thu thập dấu vết ở rèm cửa...



Cho rằng quy trình đưa đón và quản lý học sinh của trường Gateway cũng là những tài liệu quan trọng để đánh giá trách nhiệm của người liên quan, luật sư đề nghị thu thập tài liệu về trách nhiệm đưa đón, quản lý học sinh. Trong số này có người đưa đón học sinh (monitor), bộ phận tiếp nhận học sinh, các cô giáo của lớp Long, người liên lạc, bộ phận quản lý, giám sát...



Thông qua luật sư, gia đình nạn nhân muốn làm rõ lời khai của các học sinh đi cùng xe, xác minh các dấu vết trên balo của Long; thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn về y khoa để phân tích các dấu hiệu lâm sàng trước khi chết của cháu Long.

Xe Ford Transit chở bé Long và 12 học sinh khác trong ngày 6/8. Ảnh: Phạm Dự.

Chiều 12/9, ông Đinh Minh Tảo (Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy) cho biết đã nhận được đơn của luật sư đại diện gia đình bị hại và giao kiểm sát viên thụ lý. Tuy nhiên, những kiến nghị nêu trên đã được kiểm sát viên phối hợp cùng cơ quan công an làm rõ từ trước theo quy trình điều tra.Ông Tảo cho biết, dữ liệu camera đã được thu thập đầy đủ, từ đó có đủ cơ sở khẳng định sáng 6/8 cháu Long "không xuống xe để vào lớp học". Kết quả giám định pháp y xác định bé trai 6 tuổi chết trên ôtô vào 12h30-15h30 cùng ngày do suy hô hấp và sốc nhiệt, không phải do tác động ngoại lực.Về một số tình tiết được bị can Nguyễn Bích Quy (người đưa bé Long lên xe) nêu với báo giới trước khi bị tạm giam, ông Tảo cho hay quả bóng bay không phải chỉ mới xuất hiện trong xe vào chiều 6/8 như thông tin của bà Quy.