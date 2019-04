Cảnh báo phần tử đánh bom Sri Lanka giả dạng quân nhân

Các phần tử này đã nhằm vào năm mục tiêu tấn công, có thể là vào chủ nhật hoặc thứ hai, nguồn tin của lực lượng an ninh Sri Lanka cho biết: "Sẽ có những làn sóng tấn công khác", người đứng đầu lực lượng an ninh Sri Lanka (MSD) trình bày trong thư gửi các nghị sĩ và các quan chức của nước này. Cũng theo người này, t hông tin mới nhất có được, đó là các phần tử sẽ cải trang thành quân nhân, sử dụng xe tải nhỏ trong các vụ đánh bom được lên kế hoạch.

Thế nhưng, đã không có vụ đánh bom vào xảy ra vào chủ nhật, trong khi các lực lượng an ninh trên toàn Sri Lanka đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng hành động. Hai thành viên nội các cùng hai nghị sĩ đối lập xác nhận với Reuters rằng họ cảm thấy bất an trước cảnh báo an ninh mới nhất này.

Hiện. chính quyền Sri Lanka nghi ngờ hai nhóm nhỏ, bao gồm National Thawheedh Jamaath (NTJ) và Jammiyathul Millathu Ibrahim là thủ phạm đứng sau các vụ khủng bố vào dịp Lễ Phjc sinh, mặc dù IS đã đứng ra nhận trách nhiệm. Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết, một nhóm nhỏ gắn kết với nhau đã tiến hành vụ đánh bom, phần lớn là bạn thân và thành viên gia đình. Chúng giao tiếp trực tiếp là chủ yếu, nhằm tránh bị giám sát qua hệ thống điện tử.

"Nhóm tấn công nhỏ đến mức không cần phải sử dụng các thiết bị viễn thông liên lạc, thay vào đó, chúng trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với nhau", ông Wickremesinghe chia sẻ với Reuters. Vị Thủ tướng cho rằng, các vụ đánh bom là một chuỗi nằm trong kế hoạch, có sự hướng dẫn và chỉ đạo chặt chẽ.

Tại Ấn Độ, cảnh sát cho biết đã đột kích một ngôi nhà có 3 người ở bang miền nam Kerala, gần với Sri Lanka, với nghi ngờ rằng những người này có liên hệ với IS, song cho đến nay vẫn đang được xác minh nhân thân, cũng như điều tra xem liệu có liên hệ gì với vụ đánh bom Sri Lanka hay không?

Phục Hưng

Theo Reuters