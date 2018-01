Bản tin 14H: Nồi hơi ép đậu phụ phát nổ hất văng mái nhà

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng 9/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trung Trung Bộ và một số nơi ở nam trung Bộ. Với mức nhiệt thấp nhất sáng nay ở Bắc Bộ phổ biến ở khoảng 8-11 độ, ở một số nơi có mức nhiệt thấp hơn như: Pha Đin 5.8 độ, Mộc Châu 4.8 độ, Sapa 3.7 độ, Bắc Hà và Bắc Sơn 6.5 độ, Đồng Văn 3.2 độ, Tam Đảo 2.9, Trung Khánh 6.0 độ, Mẫu Sơn -0.3 độ,.. tại Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo đợt rét này kéo dài đến hết ngày 14/1. (Xem chi tiết) Vào khoảng 4h ngày 9/1, một vụ nổ nồi hơi ép đậu phụ đã xảy ra tại gia đình ông Trần Văn Diệu, vợ là bà Trần Thị Ánh ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) khiến 2 vợ chồng ông Diệu bị thương nặng. Tại hiện trường ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết) Máy bay tuần tiễu chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã hoàn thành chuyến bay nhiều giờ trên bờ biển Crimea để nghiên cứu các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, ông Ivan Konovalov, mục đích của Boeing P-8A Poseidon là do thám, bởi các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo Crimea rất hùng hậu và lãnh đạo Nga không giấu diếm điều đó. (Xem chi tiết) “Có trách nhiệm người đứng đầu PVN cũng như dự án Thái Bình 2. Bị cáo nhìn lại dự án trong bối cảnh 10 năm trước, do sức ép nên bị cáo có lúc nóng vội, chỉ đạo nhanh, đốt cháy giai đoạn, bị cáo xin nhận trách nhiệm” - ông Đinh La Thăng trình bày trước Hội đồng xét xử, sáng 9/1. (Xem chi tiết) Trả lời thẩm vấn tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng và các bị cáo sáng 9/1, Trịnh Xuân Thanh thừa nhận Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) chưa đủ điều kiện để thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và cũng... chưa đọc hợp đồng.Tờ Wall Street Journal đưa tin: “như dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu với Triều Tiên vẫn còn bất chấp những hoạt động ngoại giao bắt đầu, khi các quan chức Mỹ đang tranh luận liệu có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự giới hạn nhằm vào các địa điểm ở Triều Tiên mà không gây ra một cuộc chiến toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên hay không”. (Xem chi tiết) Cuộc đối thoại cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu lúc 10h sáng nay, 9/1 (giờ địa phương) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Phát biểu trước các phóng viên trước khi lên đường đến địa điểm diễn ra cuộc đối thoại cấp cao, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để biến Olympic PyeongChang và Paralympic trở thành một lễ hội hòa bình, và đưa sự kiện này trở thành bước đi đầu tiên hướng tới sự cải thiện quan hệ liên Triều. Để đáp ứng kì vọng của người dân, chúng tôi sẽ không vội vàng và trao đổi một cách bình tĩnh.”Khoảng 6h20 ngày 9/1, tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra trận động đất mạnh với cường độ 4,3 độ richter. Theo số liệu của Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ cung cấp, trận động đất có cường độ mạnh với độ rung giật 4,3 độ richter, thời gian dư chấn khoảng 3 – 4 giây, độ sâu chấn tiêu 10km. Đây là trận động đất thứ 2 liên tiếp xảy ra trong 2 ngày nay trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 3h ngày 8/1, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Ảng của tỉnh Điện Biên cũng xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ 3,9 độ richter. (Xem chi tiết) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trương Hoa Bình - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại về vụ việc Khaisilk. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty TNHH Khải Đức khi bán lụa Trung Quốc nhưng gắn mác "made in Vietnam" theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết) Dù biết con nợ chạy vào trụ sở của Phòng cảnh sát hình sự để lánh nạn nhưng các đối tượng trong băng nhóm “tín dụng đen” vẫn ngông cuồng xông vào đánh nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong băng nhóm “tín dụng đen” trên để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết) Thấy bé gái 15 tuổi nhậu say, Triệu Quốc Chí (20 tuổi, quê Bến Tre) đã đưa về phòng trọ của mình ở ấp 6 (xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) rồi thực hiện hành vi giao cấu. Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đang tạm giữ Chí để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)

Phan Thiên