Bản tin 20H: Cơ sở nghi sang chiết gas ở Sài Gòn phát nổ kinh hoàng

Chiều 17/11, mặc dù Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói “vụ Mobifone mua AVG đang được thanh tra, khi nào có kết luận thanh tra thì mới có cơ sở trả lời” nhưng đại biểu Trương Trọng Nghĩa vẫn nêu câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Trước chất vấn này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, việc Mobifone mua AVG, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra toàn diện dự án này từ 9/2016 đến nay. Bộ trưởng cũng thông tin thêm: “Trong thời gian thanh tra, Bộ TT&TT cũng đã có văn bản kiến nghị sớm có kết luận thanh tra. Nhưng đến nay bộ cũng chưa nhận được dự thảo kết luận thanh tra để tiếp thu, giải trình theo quy định. Khi chưa có công bố kết luận thanh tra, chúng tôi cũng chưa có thông tin để báo cáo vụ việc này”, Bộ trưởng nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

Ngày 17/11, ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đang chỉ đạo UBND huyện này hủy 68 hợp đồng giáo viên do ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch huyện ký sai nguyên tắc để khắc phục hậu quả. Theo đó, ông Đinh Hữu Niên đã tự ý ký hợp đồng với 68 nhân sự cho các trường học trên địa bàn trái luật, giành phần việc của lãnh đạo các nhà trường về phần mình, khiến không ít trường lúng túng, khó khăn khi tiếp nhận nhân sự. Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình khi kiểm tra sự việc thì có 47 trường hợp ký sai, tuy nhiên trong quá trình khắc phục đã phát hiện ông Niên ký sai đến 68 trường hợp. Để khắc phục sai sót nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi hợp đồng của các giáo viên, huyện Minh Hóa đã buộc phải hủy 68 quyết định của ông Đinh Hữu Niên đã ký để phân cấp về các hiệu trưởng nhà trường ký lại. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (17/11), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Palawan (Philippines) đi vào khu vực phía Nam biển Đông. Hồi 16h, áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng bờ biển phía Tây đảo Palawan, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 460km về phía Đông Đông Nam với sức số mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16h ngày 18/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. (Xem chi tiết)

Chiều 17/11, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà cấp bốn trên đường DN 4-1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM. Sau đó, khói lửa bốc lên nghi ngút, bao trùm căn nhà, kèm cột khói đen cao hàng chục mét. Nhiều căn nhà kế bên có nguy cơ bị cháy lan. Phát hiện vụ việc, hàng trăm người trong khu dân cư tháo chạy ra xa. Mùi gas nồng nặc dù đứng cách hiện trường hơn 100 m. Trong căn nhà, lửa từ các bình gas phụt lên ngùn ngụt. Lính cứu hỏa liên tục xịt nước, bột hóa chất vào trong, dập tắt đám cháy. Nhiều bình gas bị cháy xém vỏ được cảnh sát đưa ra ngoài. Đại diện cảnh sát PCCC quận 12 cho biết có khoảng 40-50 bình gas loại 12 kg trong căn nhà trên. Trong đó, có khoảng 5-7 bình bị xì. Cảnh sát sẽ điều tra xem đây có phải cơ sở sang chiết gas hay không. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, song khiến một số tài sản bị cháy.

Đại diện cảnh sát PCCC quận 12 cho biết có khoảng 40-50 bình gas loại 12 kg trong căn nhà trên. Trong đó, có khoảng 5-7 bình bị xì. Cảnh sát sẽ điều tra xem đây có phải cơ sở sang chiết gas hay không. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, song khiến một số tài sản bị cháy.

Khoảng 2h sáng (17/11), sau khi đi uống rượu với bạn về, anh Phạm Ngọc Quyên (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị lạc tới một bến sông. Sau cuộc điện thoại cho người nhà thì không ai phát hiện tung tích của nạn nhân. Còn chiếc xe máy được người dân thấy bên bến sông Hiếu (đoạn chảy qua địa phận xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn). Hiện, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích của anh Quyên. (Xem chi tiết)

Ngày 17/11, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Nguyễn Trần, ngụ tại ấp 2, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc). Ông Trần là ngưởi đã bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về "tội danh hiếp dâm trẻ em" sau đổi thành "giao cấu với trẻ em". Việc truy tố này được xác định đã gây oan sai cho ông Trần. (Xem chi tiết)

Triều Tiên vẫn đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo công nghệ tái nhập khí quyển của tên lửa – một yếu tố cốt lõi để hoàn thành chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Thông tin trên được một quan chức cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc đưa ra trong phiên họp của Ủy ban Tình báo Quốc hội hôm qua, 16/11. (Xem chi tiết)

Tổng thống 93 tuổi của Zimbabwe, ông Robert Mugabe, có thể sẽ bị đảng cầm quyền Zanu-PF sa thải vào Chủ nhật tới (19/11), đồng thời ông cũng phải đối mặt với phiên luận tội vào tuần sau. (Xem chi tiết)

Đồng thời tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ vụ việc, tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm kinh doanh, bảo quản sản phẩm, lấy mẫu để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.Tàu ngầm Akula của Nga thuộc đề án 941 là một trong những tàu ngầm lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Với khả năng tiêu diệt cùng lúc 200 mục tiêu khiến Akula trở thành một trong những vũ khí khủng khiếp nhất của Nga.

