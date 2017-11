Bản tin 20H: Nga cáo buộc Mỹ không ném bom vào IS

Theo đó, trong giai đoạn 2018-2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, 30% còn lại dành cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sáng 14/11, khói lửa bốc nghi ngút từ tiệm cắt tóc ba tầng trên đường số 17, quận 7, TPHCM. Người dân đập cửa, hô hoán báo động cho hai thanh niên trong nhà biết, trèo lên sân thượng, nhảy sang ban công nhà hàng xóm thoát nạn. Nghĩ còn người bên trong, chủ nhà vừa thoát ra hô hoán nhờ phá cửa giải cứu. Tài xế xe tải đi ngang qua, ra hiệu cho mọi người tránh xa, lùi xe tông cửa sắt. Sau ba cú húc cửa đổ sập, bên trong lửa cháy ngùn ngụt nên không ai có thể tiến vào. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường. Cảnh sát mặc áo chống cháy xông vào trong tìm người mắc kẹt nhưng không phát hiện ai. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/1 cho biết, Mỹ đã từ chối ném bom vào một nhóm tay súng IS đang rút lui khỏi Albu Kamal, còn các máy bay liên quân do Mỹ đứng đầu đã tìm cách cản trở không quân Nga tấn công các tay súng IS. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng hành động của liên quân chứng tỏ cuộc tấn công thần tốc của quân đội Chính phủ Syria tại Albu Kamal đã phá vỡ kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập các cơ quan quyền lực thân Mỹ để quản lý các vùng lãnh thổ ở bờ Đông sông Euphrates. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các sự việc này chứng tỏ Mỹ bề ngoài chống IS, thực ra che chở cho các đơn vị có khả năng chiến đấu của IS để sử dụng vào việc thúc đẩy các lợi ích của mình tại Trung Đông.